Полноценный десерт из двух пачек печенья: рецепт вкуснейшего торта за 15 минут

Приготовление торта - обычно сложный долговременный процесс. Однако существует рецепт такого торта, который можно сделать всего за 15 минут из доступных ингредиентов.
Главред узнал, что украинский блогер Татьяна в TikTok tetyana.pr рассказала, как приготовить торт из печенья к кофе так, чтобы ощутить непревзойденный, всем знакомый вкус с детства.
Торт из печенья к кофе - рецепт
Ингредиенты:
- Печенье 360 г
- Сливочное масло 70 г
- Сгущенное молоко 200 г
- Какао 2-3 ст. л.
Для декора:
- Шоколад 100 г
- Сливочное масло 50 г
- Арахис 50 г
Печенье к кофе измельчаем в блендере и пересыпаем в миску. Добавляем к печенью какао, растопленное сливочное масло и сгущенное молоко. Хорошо все перемешиваем до однородной массы и выкладываем в форму.
Сверху торт можно украсить глазурью из растопленного шоколада, вымешанного со сливочным маслом, и измельченными орехами. Ставим торт в холодильник на несколько часов, после чего его можно пробовать.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить торт из печенья к кофе:
@tetyana.pr Вкус, который ты точно узнаешь, но не с первого взгляда ?? Ингредиенты: Печенье - 360 г Сливочное масло - 70 г Сгущенное молоко - 200 г Какао - 2-3 ст.л. Для глазури: 100 г шоколада 50 г сливочного масла 50 г арахиса #десерт#десерткартофель♬ оригинальный звук - tetyana.pr ??
Вас может заинтересовать:
- Настолько вкусно, что на столе не останется: рецепт салата из цветной капусты
- В два раза дешевле и вкуснее, чем магазинная: проверенный рецепт засоленной рыбы
- Так вкусно "Шубу" вы еще не готовили: роскошная закуска, которая удивит гостей
Об источнике: tetyana.pr
tetyana.pr - TikTok-страница украинского блогера Татьяны, которая публикует видео с простыми рецептами вкусных блюд и кулинарными лайфхаками. Видео автора набирают миллионы просмотров.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред