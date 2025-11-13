Полноценный десерт из двух пачек печенья: рецепт вкуснейшего торта за 15 минут

Рецепт торта без выпечки из печенья к кофе.

Фантастический торт из печенья со вкусом детства / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Приготовление торта - обычно сложный долговременный процесс. Однако существует рецепт такого торта, который можно сделать всего за 15 минут из доступных ингредиентов.

Главред узнал, что украинский блогер Татьяна в TikTok tetyana.pr рассказала, как приготовить торт из печенья к кофе так, чтобы ощутить непревзойденный, всем знакомый вкус с детства.

Торт из печенья к кофе - рецепт

Ингредиенты:

Печенье 360 г

Сливочное масло 70 г

Сгущенное молоко 200 г

Какао 2-3 ст. л.

Для декора:

Шоколад 100 г

Сливочное масло 50 г

Арахис 50 г

Печенье к кофе измельчаем в блендере и пересыпаем в миску. Добавляем к печенью какао, растопленное сливочное масло и сгущенное молоко. Хорошо все перемешиваем до однородной массы и выкладываем в форму.

Сверху торт можно украсить глазурью из растопленного шоколада, вымешанного со сливочным маслом, и измельченными орехами. Ставим торт в холодильник на несколько часов, после чего его можно пробовать.

Приятного аппетита!

Об источнике: tetyana.pr tetyana.pr - TikTok-страница украинского блогера Татьяны, которая публикует видео с простыми рецептами вкусных блюд и кулинарными лайфхаками. Видео автора набирают миллионы просмотров.

