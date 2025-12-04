Киркоров впервые публично заговорил о Пугачевой

Путинист Киркоров публично заговорил про свою бывшую жену Аллу Пугачеву.

Алла Пугачева и Филипп Киркоров жили в недолгом браке/ коллаж: Главред, фото: скрин из видео, www.youtube.com; instagram.com, Филипп Киркоров

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, не побоялся публично заговорить о певице нон-грата в России Алле Пугачевой.

Об этом пишут российские пропагандисты. Оказалось, что накануне 3 декабря в Москве состоялось вручение музыкальной премии.

Пугачева о браке с Киркоровым / Фото КП

Киркоров сам вручал награду победителю категории "Артист года". Он также решил высказать торжественную речь, в которой упомянул Аллу Пугачеву, осудившую нападение России на Украину.

"В этом году ровно 40 лет как меня, еще начинающего артиста, впервые показали по телевизору. Тогда еще не было ни стримингов, ни музыкальных платформ, ни рейтингов, была только одна певица номер один — и вы понимаете, о ком я говорю. Это была Алла Пугачева", — заявил Киркоров со сцены.

Пугачева рассказала, почему пошла замуж за Киркорова / Фото РИА Новости

Киркоров практически не говорит о своей бывшей жене, так как та выехала из террористической России.

Что Пугачева говорила о Киркорове

Отметим, что в своем недавнем интервью, Пугачева отметила, что помогла Киркорову в развитии его музыкальной карьере исключительно ради его больной раком матери Виктории. Примадонна показала, что Киркоров был посредственной знаменитостью, пока она сама не взялась за развитие его карьеры.

Ранее Главред сообщал, что Филипп Киркоров отказался он важного лечения.

Ранее также стало известно о том, что дочь Киркорова держит своими выходками в напряжении весь дом, и Киркоров уже всерьез размышляет о том, чтобы отправить ее в специализированное учебное заведение.

О персоне: Филипп Киркоров Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

