Как сделать, чтобы в гараже не было сырости: 3 решения проблемы

Сырость в гараже – проблема, знакомая многим автовладельцам. Повышенная влажность опасна не только для автомобиля, но и для самого помещения. Ржавчина на кузове, плесень, грибок, неприятный запах – всё это результат недостаточного контроля над микроклиматом.
Разберёмся, откуда сырость в гараже и как сделать, чтобы в гараже не было сырости.
Основные причины появления влаги
Почему в моем гараже всегда мокро? Ответ кроется в нескольких распространённых ошибках:
- Отсутствие или неправильная вентиляция. Если воздухообмен нарушен, влага остаётся внутри и постепенно оседает на стенах, полу и потолке.
- Проблемы с гидроизоляцией. Земляной пол или плохо изолированные стены позволяют влаге проникать извне.
- Близость грунтовых вод. На участках с высоким уровнем грунтовых вод сырость может появляться даже при хорошей вентиляции.
Как можно убрать влажность в гараже?
Чтобы навсегда избавиться от этой проблемы, нужно устранить источник влаги и наладить правильный микроклимат:
- Установите комбинированную вентиляцию (естественную и механическую).
- Используйте осушитель воздуха. Для холодных гаражей подойдут адсорбционные модели, для отапливаемых – конденсационные.
- Сделайте качественную гидроизоляцию стен, пола и потолка.
Дополнительные меры
Если нужно быстро просушить помещение, можно использовать кондиционер (только в отапливаемых гаражах) или временные нагреватели. Но это скорее временное решение, чем долгосрочная защита.
Чтобы забыть о проблеме сырости, важно совместить инженерные и технические меры – вентиляцию, гидроизоляцию и осушение воздуха. Так вы сохраните свой автомобиль, инструменты и сам гараж в идеальном состоянии.
