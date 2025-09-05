Что нужно сделать с картофелем, чтобы пюре получилось воздушное - лайфхак

Вы узнаете:
- Что добавить к картофелю, чтобы пюре получилось нежным
- Как правильно взбивать картофель
Картофельное пюре - на первый взгляд простое в приготовлении блюдо, однако это не совсем так. Часто пюре получается с маленькими кусками картофеля и недостаточно нежное.
Главред узнал, как решить эти проблемы с помощью нескольких секретных шагов. О них в TikTok anny.cooking рассказала украинский блогер Анна.
Как правильно варить картофель на пюре
Чтобы пюре получилось идеальным, важно не только хорошо растолочь картофель, но и правильно его сварить. Блогер советует обязательно подсолить воду, в которой будет вариться картофель.
Что добавить к картофелю
После того, как картофель сварится, сливаем воду из кастрюли и переминаем пюре. Следующим шагом добавляем щедрый кусок масла и горячее молоко. Именно эти ингредиенты сделают картофель нежным.
Главный секрет идеального пюре
Последним шагом приготовления идеального пюре из картофеля является взбивание. Однако важно, что взбивать картофель можно только миксером - это сделает его рыхлым, как облако. Зато, если взбить картофель блендером, получится клейкая масса.
Смотрите видео, как приготовить идеальное воздушное пюре из картофеля:
@anny.cooking Секретный рецепт воздушного пюре ? #рецептыукраина#очень вкусно#пюре#лайфхак#картопляпюре#рецепткартофеля#картофель#рецептпюре#пюрешка#рек#рекомендации♬ Little Things - Adrián Berenguer
Читайте также:
- Многие делают роковую ошибку: раскрыт хитрый фокус, как правильно хранить лук
- Чем загустить сметанный крем: маленький секрет, который спасет все блюдо
- Как долго хранить томатную пасту: лайфхак от кулинарного блогера
О персоне: anny.cooking
anny.cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На anny.cooking подписаны более 350 тысяч пользователей соцсети.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред