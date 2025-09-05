Что нужно сделать с картофелем, чтобы пюре получилось воздушное - лайфхак

Нежное картофельное пюре, которое не будет отличаться от ресторанного, реально приготовить дома.

Секрет идеального картофельного пюре / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что добавить к картофелю, чтобы пюре получилось нежным

Как правильно взбивать картофель

Картофельное пюре - на первый взгляд простое в приготовлении блюдо, однако это не совсем так. Часто пюре получается с маленькими кусками картофеля и недостаточно нежное.

Главред узнал, как решить эти проблемы с помощью нескольких секретных шагов. О них в TikTok anny.cooking рассказала украинский блогер Анна.

Как правильно варить картофель на пюре

Чтобы пюре получилось идеальным, важно не только хорошо растолочь картофель, но и правильно его сварить. Блогер советует обязательно подсолить воду, в которой будет вариться картофель.

Что добавить к картофелю

После того, как картофель сварится, сливаем воду из кастрюли и переминаем пюре. Следующим шагом добавляем щедрый кусок масла и горячее молоко. Именно эти ингредиенты сделают картофель нежным.

Главный секрет идеального пюре

Последним шагом приготовления идеального пюре из картофеля является взбивание. Однако важно, что взбивать картофель можно только миксером - это сделает его рыхлым, как облако. Зато, если взбить картофель блендером, получится клейкая масса.

