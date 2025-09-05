Укр
Как долго хранить томатную пасту: лайфхак от кулинарного блогера

Анна Косик
5 сентября 2025, 08:55
41
Томатная паста будет храниться месяцами, если знать одну хитрость.
Томатная паста, Катя Рыбалка
Как хранить томатную пасту в морозильной камере / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Что сделать с томатной пастой, чтобы она не испортилась
  • Как правильно замораживать томатную пасту

Томатная паста - универсальный продукт, который можно добавить во множество блюд. Но не редко бывает так, что большая банка пасты не используется до конца и портится в холодильнике.

Чтобы такого не происходило, Главред узнал классный лайфхак долгого хранения томатной пасты. Им в TikTok поделилась звезда 13 сезона шоу Мастер Шеф Екатерина Мазуренко.

В каком виде нужно хранить томатную пасту

Если томатная паста обычно не используется до окончания срока годности можно воспользоваться лайфхаком. Екатерина советует ее просто правильно заморозить.

Для этого по несколько ложек томатной пасты надо выложить на пергамент, постепенно складывая его. Далее пергамент с пастой надо положить в пакет-слайдер и отправить в морозильную камеру.

Впоследствии замороженную томатную пасту можно будет использовать порционными кусочками для борща, пасты или других блюд.

Смотрите видео, как хранить томатную пасту долго:

О персоне: Екатерина Мазуренко

Екатерина Мазуренко - кулинарный блогер, звезда 13 сезона шоу Мастер Шеф, более известная как Катя Рыбалка. В соцсетях Екатерина делится рецептами вкусных блюд. За ее блогом в Instagram следит более 225 тысяч пользователей.

19:34

Россия запускает "парад легализации оккупации" на Донбассе - что задумали в Кремле

