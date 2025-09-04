Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Многие совершают роковую ошибку: раскрыт хитрый фокус, как правильно хранить лук

Алексей Тесля
4 сентября 2025, 11:48
56
Лук крайне чувствителен к влаге. Его внешняя шелуха легко впитывает влагу, из-за чего внутри начинается гниение.
Лук
Как правильно хранить лук / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

  • Низкая температура и повышенная влажность в холодильной камере создают для лука неподходящую среду
  • Лучшее место для лука — сухое, прохладное и хорошо проветриваемое помещение

Хотя лук считается одним из самых необходимых овощей в кулинарии, особенно в британских домах, большинство людей хранят его неправильно — и из-за этого он быстро портится.

Многие по привычке отправляют луковицы в холодильник, вместе с другими овощами. Но, как отмечают специалисты, это самая распространённая ошибка: низкая температура и повышенная влажность в холодильной камере создают для лука неподходящую среду, в результате чего он начинает размягчаться, прорастать или покрываться плесенью, предупреждает издание Express.

видео дня

"Первое правило хранения лука — никогда не класть его в холодильник. Там он буквально начнёт гнить и превратится в мягкую массу", — говорят эксперты.

Это объясняется тем, что лук крайне чувствителен к влаге. Его внешняя шелуха легко впитывает влагу, из-за чего внутри начинается гниение. Исключение составляет только предварительно нарезанный или очищенный лук — его действительно можно держать в холодильнике, но в герметичной упаковке и на короткий срок.

Где и как правильно хранить лук?

Лучшее место — сухое, прохладное и хорошо проветриваемое помещение. Оптимально — кладовая, подвал или сухой шкаф, где не скапливается влага и нет доступа прямых солнечных лучей.

Также важно избегать хранения лука в тесных закрытых ящиках или полиэтиленовых пакетах. Такие условия способствуют накоплению конденсата и создают идеальную среду для развития плесени. Если вы купили лук в полиэтилене, обязательно переложите его в сетку или бумажный пакет перед хранением.

Храните лук в сетчатых мешках или корзинах, чтобы обеспечить постоянную циркуляцию воздуха. Это помогает поддерживать нужный уровень сухости и предотвращает быструю порчу.

Где можно и нельзя хранить лук
/ Главред - инфографика

С чем можно и нельзя хранить лук рядом?

Категорически не рекомендуется хранить лук рядом с картофелем. Несмотря на то, что они часто лежат вместе на кухне, такое соседство вредно: лук выделяет этилен, а картофель — влагу. Вместе они способствуют прорастанию и гниению друг друга.

А вот чеснок — идеальный сосед для лука. Оба овоща предпочитают одни и те же условия: прохладу, сухость и проветриваемое пространство.

Советы по краткосрочному и долгосрочному хранению:

  • На 1–2 дня лук можно просто оставить на столешнице или в кухонном шкафу, желательно в открытой миске.
  • Для длительного хранения (несколько недель и более) — держите луковицы в тёмном прохладном месте, например, в кладовке, подвале или гараже, обязательно с вентиляцией.
  • Не допускайте попадания солнечных лучей — это может спровоцировать прорастание.
  • Проверяйте лук время от времени и убирайте начавшие портиться экземпляры, чтобы не испортить всё хранилище.

Как нарезать лук- советы шеф-повора

При нарезке лука опытные шеф-повара обычно следуют нескольким простым правилам. Прежде всего, они смачивают лезвие ножа холодной водой — это помогает уменьшить выделение раздражающих соединений. Кроме того, они стараются не срезать луковицу полностью у основания, оставляя один из кончиков нетронутым — это позволяет удерживать часть эфирных масел внутри.

Однако стоит учитывать, что не все хитрости работают одинаково эффективно. Причина в том, что существует множество сортов лука, и у каждого — свой уровень содержания серосодержащих соединений, которые и вызывают слезотечение. Поэтому даже при соблюдении всех рекомендаций иногда избежать слез всё же не получится.

Смотрите видео - хранение лука в домашних условиях:

Ранее Главред писал о том, что шеф-повар поделился уникальным рецептом пюре. Известный повар раскрыл необычный способ приготовления пюре, который знают единицы.

Напомним, ранее Главред писал о стопроцентном способе спасти запас картошки. Можно ли готовить из вялой картошки - когда нельзя есть старую картошку.

Больше новостей:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лук лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Путин и Зеленский не готовы к мирным переговорам": громкое заявление Трампа

"Путин и Зеленский не готовы к мирным переговорам": громкое заявление Трампа

13:14Мир
Вводятся новые правила пересечения границ ЕС для украинцев: что нужно знать

Вводятся новые правила пересечения границ ЕС для украинцев: что нужно знать

12:47Украина
Неожиданные заявления об Украине: в ISW раскрыли, почему Путин сменил тактику

Неожиданные заявления об Украине: в ISW раскрыли, почему Путин сменил тактику

11:52Война
Реклама

Популярное

Ещё
Неожиданные заявления об Украине: в ISW раскрыли, почему Путин сменил тактику

Неожиданные заявления об Украине: в ISW раскрыли, почему Путин сменил тактику

Карта Deep State онлайн за 4 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Конец черной полосы и невзгод: каким ТОП-3 знакам сентябрь принесет новый этап

Конец черной полосы и невзгод: каким ТОП-3 знакам сентябрь принесет новый этап

Под угрозой два города: Зеленский сказал, что будет, если ВСУ уйдут с Донбасса

Под угрозой два города: Зеленский сказал, что будет, если ВСУ уйдут с Донбасса

Украинская гривна - не деньги: историк раскрыл факт, который меняет все

Украинская гривна - не деньги: историк раскрыл факт, который меняет все

Последние новости

13:25

Памятник Григория Чапкиса изменили: как сейчас выглядит могила легенды

13:14

"Путин и Зеленский не готовы к мирным переговорам": громкое заявление Трампа

12:47

Вводятся новые правила пересечения границ ЕС для украинцев: что нужно знать

12:46

"Он отличный партнер": Катя Кузнецова сделала признание про отношения с Цымбалюком

12:42

Ходить можно не везде: украинцев ждет новый штраф до 51 тысячи

Россию ждут плохие новости, осенью там будет много "интересного", прочувствует и Москва – ЗагороднийРоссию ждут плохие новости, осенью там будет много «интересного», прочувствует и Москва – Загородний
12:41

Любимое мясо украинцев резко подскочило в цене: названы причины подорожания

12:29

1+1 Украина 30 лет: как поменялись знаменитости канала

12:05

Пахнет желанием понравиться: Вакарчук резко высказался о Klavdia Petrivna

11:57

Ретроградный Уран всё изменит: четыре знака зодиака на пороге переломного момента

Реклама
11:53

Гороскоп на завтра 5 сентября: Львам - поездка, Водолеям - кража

11:53

Почему 5 сентября нельзя заниматься грязным и тяжелым трудом: какой праздник

11:52

Неожиданные заявления об Украине: в ISW раскрыли, почему Путин сменил тактику

11:50

Судьбоносное лунное затмение 7 сентября 2025: кто станет главным счастливчикомВидео

11:48

Многие совершают роковую ошибку: раскрыт хитрый фокус, как правильно хранить лукВидео

10:59

Имеете ли вы немецкие корни: фамилия расскажет, кем были предки

10:55

Китайский гороскоп на завтра 5 сентября: Лошадям - несчастье, Петухам - переживания

10:51

Орбан и Фицо просят ЕС снять санкции с шести олигархов РФ: детали

10:45

Упал на колени: Шоптенко раскрыла, какой особенный момент разделила с Зеленским

10:26

РФ стянула десятки тысяч штурмовиков и готовит новое наступление – Bloomberg

10:19

Нужно поспешить: какие ягодные кусты высаживают в сентябре

Реклама
10:09

"Корейская заморозка с немецким финалом": почему Киеву выгоднее обменять землю на мир

10:04

Когда все мужчины смогут выезжать за границу: у Зеленского назвали сроки

10:02

"Иногда непростой": жена Позитива заворожила поклонников новыми снимками

09:20

Бенефис Си: как Пекин играет в свою игру без Москвымнение

09:16

Угроза блэкаута и веерных отключений: прогноз массированных ударов РФ по Украине

08:28

Карта Deep State онлайн за 4 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

08:19

После важного решения о жизни Брюса Уиллиса: появились новости

08:18

"Это будет перемирие": генерал ВСУ раскрыл сценарий завершения войны

08:07

Оккупанты повесили триколоры на окраинах Купянска: что на самом деле происходит

06:56

Под угрозой два города: Зеленский сказал, что будет, если ВСУ уйдут с Донбасса

06:22

Си, Моди и Путин создают новый интернационал: что это значит для Украинымнение

05:42

Спряталась у всех на глазах - где в Украине находится своя Статуя СвободыВидео

04:34

Конец черной полосы и невзгод: каким ТОП-3 знакам сентябрь принесет новый этап

03:31

Универсальная стильная прическа за одну минуту: бьюти-лайфхак для экономии времени

02:30

Царапин не останется: какими средствами можно почистить экран ноутбука

02:05

"Ни одного областного центра за годы войны": МИД Украины свело на нет угрозы Путина

01:30

У "Человека-паука" Тома Холланда неизлечимые расстройства: "Чувствую себя напуганным"

01:03

Захватить до первого снега: офицер ВСУ раскрыл план оккупантов по Покровску

00:08

Неожиданный фаворит: какой цвет авто выбирают украинцы чаще всего

03 сентября, среда
23:55

Закончится ли война в Украине в 2025 году - у Зеленского назвали три условия

Реклама
23:23

Отбилась каблуком: что случилось с королевой Камиллой в поезде

23:13

"Карточки на еду - реальный сценарий": эксперт сказал, как Украина может добить РФ

23:09

В последний момент: Ребров делает неожиданную замену в сборной перед самым матчем

22:59

Часть мозга умерла: у солистки популярной российской группы случился инсультВидео

22:37

Зеленский допустил корейский сценарий для Украины - что предполагается

21:59

Новые изменения в бронировании: кто может получить бронь даже если находится в розыске

21:50

"Почувствуют всю прелесть момента": как удары по Москве и Питеру повлияют на ход войны

21:37

Свет в Украине будет дорожать ежегодно до 2028-го - на сколько будут повышать тариф

21:13

Фамильное сходство: Вирастюк показал красавчика-сына, и похвастался его большим достижением

21:13

Макрон сделал важное заявление о гарантиях безопасности - что известно

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять