Многие совершают роковую ошибку: раскрыт хитрый фокус, как правильно хранить лук

Лук крайне чувствителен к влаге. Его внешняя шелуха легко впитывает влагу, из-за чего внутри начинается гниение.

Низкая температура и повышенная влажность в холодильной камере создают для лука неподходящую среду

Лучшее место для лука — сухое, прохладное и хорошо проветриваемое помещение

Хотя лук считается одним из самых необходимых овощей в кулинарии, особенно в британских домах, большинство людей хранят его неправильно — и из-за этого он быстро портится.

Многие по привычке отправляют луковицы в холодильник, вместе с другими овощами. Но, как отмечают специалисты, это самая распространённая ошибка: низкая температура и повышенная влажность в холодильной камере создают для лука неподходящую среду, в результате чего он начинает размягчаться, прорастать или покрываться плесенью, предупреждает издание Express.

"Первое правило хранения лука — никогда не класть его в холодильник. Там он буквально начнёт гнить и превратится в мягкую массу", — говорят эксперты.

Это объясняется тем, что лук крайне чувствителен к влаге. Его внешняя шелуха легко впитывает влагу, из-за чего внутри начинается гниение. Исключение составляет только предварительно нарезанный или очищенный лук — его действительно можно держать в холодильнике, но в герметичной упаковке и на короткий срок.

Где и как правильно хранить лук?

Лучшее место — сухое, прохладное и хорошо проветриваемое помещение. Оптимально — кладовая, подвал или сухой шкаф, где не скапливается влага и нет доступа прямых солнечных лучей.

Также важно избегать хранения лука в тесных закрытых ящиках или полиэтиленовых пакетах. Такие условия способствуют накоплению конденсата и создают идеальную среду для развития плесени. Если вы купили лук в полиэтилене, обязательно переложите его в сетку или бумажный пакет перед хранением.

Храните лук в сетчатых мешках или корзинах, чтобы обеспечить постоянную циркуляцию воздуха. Это помогает поддерживать нужный уровень сухости и предотвращает быструю порчу.

С чем можно и нельзя хранить лук рядом?

Категорически не рекомендуется хранить лук рядом с картофелем. Несмотря на то, что они часто лежат вместе на кухне, такое соседство вредно: лук выделяет этилен, а картофель — влагу. Вместе они способствуют прорастанию и гниению друг друга.

А вот чеснок — идеальный сосед для лука. Оба овоща предпочитают одни и те же условия: прохладу, сухость и проветриваемое пространство.

Советы по краткосрочному и долгосрочному хранению:

На 1–2 дня лук можно просто оставить на столешнице или в кухонном шкафу, желательно в открытой миске.

Для длительного хранения (несколько недель и более) — держите луковицы в тёмном прохладном месте, например, в кладовке, подвале или гараже, обязательно с вентиляцией.

Не допускайте попадания солнечных лучей — это может спровоцировать прорастание.

Проверяйте лук время от времени и убирайте начавшие портиться экземпляры, чтобы не испортить всё хранилище.

Как нарезать лук- советы шеф-повора

При нарезке лука опытные шеф-повара обычно следуют нескольким простым правилам. Прежде всего, они смачивают лезвие ножа холодной водой — это помогает уменьшить выделение раздражающих соединений. Кроме того, они стараются не срезать луковицу полностью у основания, оставляя один из кончиков нетронутым — это позволяет удерживать часть эфирных масел внутри.

Однако стоит учитывать, что не все хитрости работают одинаково эффективно. Причина в том, что существует множество сортов лука, и у каждого — свой уровень содержания серосодержащих соединений, которые и вызывают слезотечение. Поэтому даже при соблюдении всех рекомендаций иногда избежать слез всё же не получится.

