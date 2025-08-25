Как правильно чистить лук: шеф-повар рассказал хитрость, о которой знают единицы

Для того, чтобы слезы не лились рекой во время нарезания лука, можно воспользоваться интересным лайфхаком.

Как резать лук и не плакать / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Какие лайфхаки из Интернета не работают во время очистки лука

Как не плакать, когда чистишь лук

Очистка и нарезание лука часто неприятный процесс из-за слез, которые невольно начинают стекать по щекам. Чтобы избежать этого в Сети есть немало лайфхаков, но не каждый из них действительно работает.

Об этом на собственном YouTube-канале сказал украинский шеф-повар Евгений Клопотенко. Главред узнал из его рассказа, как на самом деле можно остановить слезы во время нарезки лука и во всех ли случаях это возможно.

Очки не спасут от слез

Повар в Сети нашел информацию, что очки, или хвостик от лука на голове могут помочь избавиться от слез во время нарезания овоща. Однако эти методы отнюдь не действенны.

Как не плакать над луком - метод Клопотенко

Во время очистки и нарезки лука шеф-повар придерживается двух правил: смочить перед процессом нож холодной водой и не отрезать полностью один из хвостиков.

Однако Клопотенко предупредил, что его лайфхаки не всегда работают. Дело в том, что лук бывает разных сортов и во время нарезания некоторых из них слез никак не избежать.

"Вы можете делать множество разных вещей. В 90% случаев они работают, но иногда бывает лук, от которого просто рыдаешь", - пояснил он.

О персоне: Евгений Клопотенко Клопотенко Евгений Викторович - украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

