Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Царапин не останется: какими средствами можно почистить экран ноутбука

Мария Николишин
4 сентября 2025, 02:30
4
Экран ноутбука или компьютера может легко повредиться, если не знать одной хитрости.
Царапин не останется: какими средствами можно почистить экран ноутбука
Как почистить экран ноутбука / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Чем можно убрать пыль с экрана ноутбука
  • Чем нельзя протирать экран

Монитор компьютера или ноутбука очень быстро становится грязным из-за пыли и отпечатков пальцев. Просто протереть его подручными средствами нельзя, потому что устройство может повредиться.

Главред решил разобраться, как правильно почистить экран ноутбука.

видео дня

Чем нельзя протирать экран компьютера

Real Simple пишет, что для очистки экрана не стоит использовать бумажное полотенце или салфетку. Они могут поцарапать поверхность и оставить ворсинки. Лучше взять салфетки из микрофибры, поскольку они нежные и не оставляют ворса.

Вода из-под крана также не подходит для очистки экрана. Минералы в воде могут повредить его. Это также касается агрессивных химических средств.

Как почистить экран ноутбука

  • Выключите монитор компьютера или ноутбук. Так вы избежите поражения электрическим током, а черный экран облегчит видимость пыли и пятен.
  • Используйте чистую салфетку из микрофибры, чтобы вытереть пыль. Начинайте с верхней части монитора, осторожно протирая из стороны в сторону.
  • Если пятна не убираются, салфетку можно смочить несколькими каплями дистиллированной воды.
  • В конце экран нужно высушить. Для этого можно использовать сухую салфетку из микрофибры.

Читайте также:

Об источнике: Real Simple

Real Simple - американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

компьютер ноутбук лайфхак уборка
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Ни одного областного центра за годы войны": МИД Украины свело на нет угрозы Путина

"Ни одного областного центра за годы войны": МИД Украины свело на нет угрозы Путина

02:05Война
Захватить до первого снега: офицер ВСУ раскрыл план оккупантов по Покровску

Захватить до первого снега: офицер ВСУ раскрыл план оккупантов по Покровску

01:03Фронт
Закончится ли война в Украине в 2025 году - у Зеленского назвали три условия

Закончится ли война в Украине в 2025 году - у Зеленского назвали три условия

23:55Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Длительный" мир в Украине: Лавров назвал два условия РФ для завершения войны

"Длительный" мир в Украине: Лавров назвал два условия РФ для завершения войны

Карта Deep State онлайн за 3 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 4 сентября: Тельцам - ошибка, Девам - сумасшедший день

Гороскоп на завтра 4 сентября: Тельцам - ошибка, Девам - сумасшедший день

"Это снова взаимно": Александра Кучеренко сделала громкое заявление

"Это снова взаимно": Александра Кучеренко сделала громкое заявление

Китайский гороскоп на завтра 4 августа: Лошадям - проблемы, Козлам - трудности

Китайский гороскоп на завтра 4 августа: Лошадям - проблемы, Козлам - трудности

Последние новости

02:30

Царапин не останется: какими средствами можно почистить экран ноутбука

02:05

"Ни одного областного центра за годы войны": МИД Украины свело на нет угрозы Путина

01:30

У "Человека-паука" Тома Холланда неизлечимые расстройства: "Чувствую себя напуганным"

01:03

Захватить до первого снега: офицер ВСУ раскрыл план оккупантов по Покровску

00:08

Неожиданный фаворит: какой цвет авто выбирают украинцы чаще всего

Россию ждут плохие новости, осенью там будет много "интересного", прочувствует и Москва – ЗагороднийРоссию ждут плохие новости, осенью там будет много «интересного», прочувствует и Москва – Загородний
03 сентября, среда
23:55

Закончится ли война в Украине в 2025 году - у Зеленского назвали три условия

23:23

Отбилась каблуком: что случилось с королевой Камиллой в поезде

23:13

"Карточки на еду - реальный сценарий": эксперт сказал, как Украина может добить РФ

23:09

В последний момент: Ребров делает неожиданную замену в сборной перед самым матчем

Реклама
22:59

Часть мозга умерла: у солистки популярной российской группы случился инсультВидео

22:37

Зеленский допустил корейский сценарий для Украины - что предполагается

21:59

Новые изменения в бронировании: кто может получить бронь даже если находится в розыске

21:50

"Почувствуют всю прелесть момента": как удары по Москве и Питеру повлияют на ход войны

21:37

Свет в Украине будет дорожать ежегодно до 2028-го - на сколько будут повышать тариф

21:13

Фамильное сходство: Вирастюк показал красавчика-сына, и похвастался его большим достижением

21:13

Макрон сделал важное заявление о гарантиях безопасности - что известно

20:35

"Черный список" авто - эксперты назвали самые проблемные модели 2025 года

20:28

Четыре знака зодиака-женщины, которые доминируют в отношениях

20:22

"Незабываемый день": звездная прыгунья крестила новорожденную дочь

20:17

Простой дедовский метод: садовод рассказала, как сохранить морковь свежей до весныВидео

Реклама
19:56

"Вы увидите, что что-то произойдет": Трамп сделал громкое заявление о войне в УкраинеВидео

19:13

Трамп отдал срочный приказ Пентагону после заявления о сговоре РФ с Китаем - Хегсет

19:10

Как Путин выдал свои страхимнение

19:09

ВСУ сорвали "большое наступление": почему РФ вынуждена перебрасывать элиту на Донбасс

19:06

Переговоры между Украиной и Россией в Москве - у Зеленского сделали важное заявление

18:43

Разведенный Даниэль Салем показал новую девушку: "Был мужик и нет мужика"

18:29

Украинская гривна - не деньги: историк раскрыл факт, который меняет всеВидео

18:03

Срывается на ребенка: Маша Ефросинина призналась в трудностях с воспитанием сына

17:55

Самая маленькая дочь Усиков затмила родителей

17:47

Тодоренко сделала признание о неизлечимой болезни

17:40

Зеленский раскрыл основной сценарий России в войне - чего ждать украинцам зимой

17:37

Доллар и евро полетели вверх: украинцев ждет новый курс валют 4 сентября

17:36

Путин обратился к Зеленскому с предложением и раскрыл свой "план окончания войны"

17:31

Дженнифер Энистон раскрыла свой невероятный секрет красивого (не)старения

16:59

"Кто даст гарантии": Зеленский эмоционально рассказал об идее выхода ВСУ из ДонбассаВидео

16:47

Очень вкусный ужин за 20 минут: рецепт ленивых пельменей без лепки

16:35

Москва сделала выбор: Зеленский назвал главный сценарий России в войне

16:35

"Хотела ей влепить": известная актриса едва не побила фанатку "русского мира"

16:23

Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын размечтались о бессмертии - разговор случайно записалиВидео

16:17

Порошенко устроил танцы на костях во время прощания с Андреем Парубием, – политолог

Реклама
16:10

"У него есть две задачи": зачем Кремль "воскресил" Януковича и при чем тут ТрампВидео

16:09

Таких цен давно не было: в Украине резко выросла стоимость популярного продукта

15:28

Скандал в семье Путина: СМИ обнародовали тайну личной жизни диктатора

15:25

Успех в Донетчине: ВСУ удалось уничтожить позиции и отбросить россиян, детали

14:56

Гороскоп Таро на завтра 4 сентября: Овнам - отпустить, чтобы получить, Раку - мудрость

14:42

Как вывести мох на брусчатке: простое средство из кухни спасет ваш двор

14:38

Национальный отбор на Евровидение-2026: новый продюсер сделал серьезное заявление

14:35

Станут настоящей проблемой: какие номерные знаки авто водителям стоит сменить

14:08

В чем мужчины больше всего боятся признаться женам: психологи назвали 11 вещей

14:08

Талоны на бензин только начало: удары ВСУ станут катастрофой для россиян

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять