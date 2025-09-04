Царапин не останется: какими средствами можно почистить экран ноутбука

Экран ноутбука или компьютера может легко повредиться, если не знать одной хитрости.

Монитор компьютера или ноутбука очень быстро становится грязным из-за пыли и отпечатков пальцев. Просто протереть его подручными средствами нельзя, потому что устройство может повредиться.

Главред решил разобраться, как правильно почистить экран ноутбука.

Чем нельзя протирать экран компьютера

Real Simple пишет, что для очистки экрана не стоит использовать бумажное полотенце или салфетку. Они могут поцарапать поверхность и оставить ворсинки. Лучше взять салфетки из микрофибры, поскольку они нежные и не оставляют ворса.

Вода из-под крана также не подходит для очистки экрана. Минералы в воде могут повредить его. Это также касается агрессивных химических средств.

Как почистить экран ноутбука

Выключите монитор компьютера или ноутбук. Так вы избежите поражения электрическим током, а черный экран облегчит видимость пыли и пятен.

Используйте чистую салфетку из микрофибры, чтобы вытереть пыль. Начинайте с верхней части монитора, осторожно протирая из стороны в сторону.

Если пятна не убираются, салфетку можно смочить несколькими каплями дистиллированной воды.

В конце экран нужно высушить. Для этого можно использовать сухую салфетку из микрофибры.

