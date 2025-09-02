Укр
Картофель категорически нельзя хранить с одним овощем: в чем фатальная ошибка

Алексей Тесля
2 сентября 2025, 17:56
40
Картофель лучше всего чувствует себя в открытой корзине, сетчатом мешке или бумажном пакете, обеспечивающем хорошую вентиляцию.
Картофель позеленел
Как правильно хранить картофель / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Идеальное место для хранения — тёмный шкаф или кладовка
  • Картофель нужно держать в прохладном и тёмном месте

Хотя картофель считается достаточно устойчивым овощем, его не так просто сохранить свежим и пригодным для употребления, как кажется. Многие совершают ошибку, храня его в неподходящих условиях, особенно на кухне.

Одной из самых распространённых причин преждевременной порчи картофеля является то, что его размещают рядом с луком, говорится в материале Express.

видео дня

Идеальное место для хранения — тёмный шкаф или кладовка, где прохладно и сухо. Картофель лучше всего чувствует себя в открытой корзине, сетчатом мешке или бумажном пакете, обеспечивающем хорошую вентиляцию.

Хотя картофель и лук часто используются вместе в кулинарии, держать их рядом при хранении не рекомендуется. Это может показаться нелогичным, но на практике приводит к тому, что оба продукта быстрее портятся.

Лук, а также чеснок и шалот, выделяют этилен — газ, который не имеет запаха и не виден, но оказывает влияние на соседние продукты, ускоряя их созревание. Для картофеля это особенно вредно: он начинает прорастать, размягчаться и терять питательные вещества.

Интересные факты о картофеле
/ инфографика: Главред

Кроме того, и картофель, и лук содержат много влаги, и при хранении выделяют её в окружающую среду. Избыток влаги создаёт идеальные условия для гниения и появления плесени, поэтому важно сохранять их как можно более сухими.

Картофель нужно держать в прохладном и тёмном месте, вдали от источников тепла, например, кухонных приборов. Не стоит хранить его в холодильнике — при слишком низких температурах он может стать зернистым, а при высоких — размякнуть и испортиться.

Солнечный свет тоже вреден — под его воздействием в клубнях запускается химическая реакция, из-за которой они начинают прорастать и вырабатывать соланин — токсичное вещество, опасное для здоровья.

Выделив немного места для правильного хранения картофеля, вы сможете значительно продлить срок его свежести, сократить количество пищевых отходов и сэкономить на покупках, выбрасывая меньше продуктов.

Можно ли есть мягкий картофель

Прежде чем готовить, внимательно осмотрите картофель. Если клубни начали прорастать, их нужно сразу перебрать и удалить все ростки.

Морщинистый и размягчённый картофель есть не стоит — такие клубни уже начали терять свои качества и могут быть небезопасными.

Однако если на картофеле появились небольшие ростки, но сам он остаётся плотным, свежим на вид и не увял, такой овощ не считается токсичным и может быть использован в пищу после тщательной термической обработки.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

картошка картофель
