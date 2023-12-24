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Как сделать, чтобы томатная паста не плесневела: 3 способа, о которых знают не все

Сергей Кущ
24 декабря 2023, 17:11
С этими простыми, но эффективными методами вы сможете наслаждаться свежестью томатной пасты в любое время.
Как сделать, чтобы томатная паста не плесневела
Как сделать, чтобы томатная паста не плесневела / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Томатная паста — неотъемлемый компонент многих блюд, но как сохранить ее свежесть после вскрытия упаковки? Существует несколько простых, но высокоэффективных методов, которые помогут вам продлить срок годности продукта, сохраняя его великолепный вкус и аромат.

Повторная консервация

После использования большой банки томатной пасты, добавьте небольшое количество растительного масла, обычно подсолнечного, и тщательно закупорьте крышку.

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Растительное масло, покрывающее верхний слой пасты, создает надежный барьер, предотвращая контакт воздуха с продуктом. Этот простой шаг не только предотвращает появление плесени и сохраняет свежесть, но и позволяет вам использовать томатную пасту долгое время, не потеряв при этом ее качества.

Поможет холодильник

Глубокая заморозка — идеальное решение для долгосрочного сохранения томатной пасты. Рассмотрим два варианта:

  • Заморозка банкой: Разведите томатную пасту в жестяной банке, упакуйте в пакет и поместите в морозильник. Через сутки извлеките замерзший продукт, обработайте его в кипятке для легкого отделения от стенок упаковки, нарежьте на порционные кусочки и верните обратно в морозильник для использования по мере необходимости.
  • Заморозка в формочках: Порционно разложите томатную пасту в силиконовые формочки для льда. Каждая порция — один ледяной кусочек. Этот метод экономичен и практичен, обеспечивая вам неограниченный доступ к свежей томатной пасте.

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