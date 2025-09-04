Чем загустить сметанный крем: маленький секрет, который спасет все блюдо

Жидкий сметанный крем - это не проблема, потому что все можно быстро исправить.

Почему сметанный крем становится жидким

Чем его можно загустить

Сметанный крем - очень популярный. Его часто используют в выпечке, ведь он вкусный и воздушный. Но иногда бывает так, что крем становится слишком жидким и кажется, что исправить его уже не удастся.

Главред решил разобраться, чем загустить сметанный крем.

Почему сметанный крем не загустел

Обычно, жидкий крем получается в том случае, если сметана слишком жидкая или имеет низкий процент жира. Также на густоту влияют температура ингредиентов и скорость взбивания.

Что можно добавить в крем для торта, чтобы он загустел

Есть несколько ингредиентов, которые могут помочь загустить крем. Например:

Желатин. Это популярный загуститель. Его нужно залить водой, оставить на 10-15 минут, а затем - растопить и добавить в крем.

Это популярный загуститель. Его нужно залить водой, оставить на 10-15 минут, а затем - растопить и добавить в крем. Кукурузный или картофельный крахмал. Его нужно развести в небольшом количестве воды и слегка проварить до загустения, после чего вмешать в сметану.

Его нужно развести в небольшом количестве воды и слегка проварить до загустения, после чего вмешать в сметану. Сухое молоко или сухие сливки. Эти ингредиенты придадут крему густоты и насыщенного молочного вкуса. Достаточно 2-3 столовых ложек на порцию крема.

Эти ингредиенты придадут крему густоты и насыщенного молочного вкуса. Достаточно 2-3 столовых ложек на порцию крема. Масло. Оно сделает крем более плотным. Главное, что масло должно быть мягким, а не растопленным.

Как сделать густой сметанный крем

Автор канала Готовим Вкусно на YouTube поделилась рецептом сметанного крема, который не растекается.

По ее словам, все что для него нужно - это сметана от 15% жирности, сахарная пудра и ванилин.

Главный секрет заключается в том, что сметану нужно выложить в марлевую ткань, завязать и повесить над глубокой посудой. Так лишняя жидкость выделится из сметаны. Лучше всего оставить сметану на 5 часов в холодильнике.

Чем заменить сливочное масло / Инфографика: Главред

После этого в сметану можно добавлять ванилин, сахарную пудру и взбивать.

Женщина также отметила, что долго взбивать не стоит, ведь сметану можно пересбить и крем не получится.

Рецепт густого сметанного крема - видео:

Об источнике: канал Готовим Вкусно на YouTube Готовим Вкусно - украиноязычный канал на YouTube. Автор канала отмечает, что обожает готовить, поэтому делится своими рецептами. На данный канал уже подписалось более 14 тысяч пользователей.

