Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Чем загустить сметанный крем: маленький секрет, который спасет все блюдо

Мария Николишин
4 сентября 2025, 16:19
18
Жидкий сметанный крем - это не проблема, потому что все можно быстро исправить.
Чем загустить сметанный крем: маленький секрет, который спасет все блюдо
Чем загустить сметанный крем / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Почему сметанный крем становится жидким
  • Чем его можно загустить

Сметанный крем - очень популярный. Его часто используют в выпечке, ведь он вкусный и воздушный. Но иногда бывает так, что крем становится слишком жидким и кажется, что исправить его уже не удастся.

Главред решил разобраться, чем загустить сметанный крем.

видео дня

Почему сметанный крем не загустел

Обычно, жидкий крем получается в том случае, если сметана слишком жидкая или имеет низкий процент жира. Также на густоту влияют температура ингредиентов и скорость взбивания.

Что можно добавить в крем для торта, чтобы он загустел

Есть несколько ингредиентов, которые могут помочь загустить крем. Например:

  • Желатин. Это популярный загуститель. Его нужно залить водой, оставить на 10-15 минут, а затем - растопить и добавить в крем.
  • Кукурузный или картофельный крахмал. Его нужно развести в небольшом количестве воды и слегка проварить до загустения, после чего вмешать в сметану.
  • Сухое молоко или сухие сливки. Эти ингредиенты придадут крему густоты и насыщенного молочного вкуса. Достаточно 2-3 столовых ложек на порцию крема.
  • Масло. Оно сделает крем более плотным. Главное, что масло должно быть мягким, а не растопленным.

Как сделать густой сметанный крем

Автор канала Готовим Вкусно на YouTube поделилась рецептом сметанного крема, который не растекается.

По ее словам, все что для него нужно - это сметана от 15% жирности, сахарная пудра и ванилин.

Главный секрет заключается в том, что сметану нужно выложить в марлевую ткань, завязать и повесить над глубокой посудой. Так лишняя жидкость выделится из сметаны. Лучше всего оставить сметану на 5 часов в холодильнике.

Чем загустить сметанный крем: маленький секрет, который спасет все блюдо
Чем заменить сливочное масло / Инфографика: Главред

После этого в сметану можно добавлять ванилин, сахарную пудру и взбивать.

Женщина также отметила, что долго взбивать не стоит, ведь сметану можно пересбить и крем не получится.

Рецепт густого сметанного крема - видео:

Читайте также:

Об источнике: канал Готовим Вкусно на YouTube

Готовим Вкусно - украиноязычный канал на YouTube. Автор канала отмечает, что обожает готовить, поэтому делится своими рецептами. На данный канал уже подписалось более 14 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

рецепт сметана лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ нанесла ракетный удар по гуманитарной миссии на Черниговщине: есть жертвы

РФ нанесла ракетный удар по гуманитарной миссии на Черниговщине: есть жертвы

16:34Украина
Скандальную экс-руководительницу Хмельницкого МСЭК выпустили из-под стражи - в чем причина

Скандальную экс-руководительницу Хмельницкого МСЭК выпустили из-под стражи - в чем причина

16:07Украина
"Россия готова": у Зеленского раскрыли сценарий окончания войны

"Россия готова": у Зеленского раскрыли сценарий окончания войны

15:16Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Это будет перемирие": генерал ВСУ раскрыл сценарий завершения войны

"Это будет перемирие": генерал ВСУ раскрыл сценарий завершения войны

Конец черной полосы и невзгод: каким ТОП-3 знакам сентябрь принесет новый этап

Конец черной полосы и невзгод: каким ТОП-3 знакам сентябрь принесет новый этап

Неожиданные заявления об Украине: в ISW раскрыли, почему Путин сменил тактику

Неожиданные заявления об Украине: в ISW раскрыли, почему Путин сменил тактику

Украинская гривна - не деньги: историк раскрыл факт, который меняет все

Украинская гривна - не деньги: историк раскрыл факт, который меняет все

Карта Deep State онлайн за 4 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

16:34

РФ нанесла ракетный удар по гуманитарной миссии на Черниговщине: есть жертвы

16:32

Умер известный итальянский дизайнер Джорджио Армани

16:25

Важный продукт в Украине продают по "смешной" цене - что резко подешевело

16:22

Их предают: людям, рожденным в определенные даты, не везет в любви

16:19

Чем загустить сметанный крем: маленький секрет, который спасет все блюдоВидео

Россию ждут плохие новости, осенью там будет много "интересного", прочувствует и Москва – ЗагороднийРоссию ждут плохие новости, осенью там будет много «интересного», прочувствует и Москва – Загородний
16:07

Скандальную экс-руководительницу Хмельницкого МСЭК выпустили из-под стражи - в чем причинаФото

16:05

"Уэнсдей" 2 сезон: шокирующие смерти в новом сезоне сериала на Netflix

15:28

800 кг взрывчатки достанут до Москвы: СМИ о новой украинской баллистике

15:20

Гороскоп Таро на завтра 5 сентября: Овнам - открытый путь, Ракам - не бояться

Реклама
15:16

"Россия готова": у Зеленского раскрыли сценарий окончания войны

15:14

Обувь, которая подойдет каждой женщине: модные сапоги на осень-2025Видео

14:57

Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: детали

14:41

Популярный миф развеян: можно ли сэкономить топливо на нейтральной передачеВидео

14:22

Украина может взорвать "ямальский крест": прогноз дальнобойных ударов по РФ

14:20

Больше такой не увидим: Горбунов похвастался архивным снимком Тины Кароль

13:58

"Путин - губернатор Техаса": Рютте ответил РФ по размещению иностранных войск в Украине

13:54

Пугачева в Москве: любовница Путина закатила истерику в РФ

13:41

Погода удивит украинцев: синоптик предупредила об опасных природных явлениях

13:25

Памятник Григория Чапкиса изменили: как сейчас выглядит могила легенды

13:14

"Путин и Зеленский не готовы к мирным переговорам": громкое заявление Трампа

Реклама
12:47

Вводятся новые правила пересечения границ ЕС для украинцев: что нужно знать

12:46

"Он отличный партнер": Катя Кузнецова сделала признание про отношения с Цымбалюком

12:42

Ходить можно не везде: украинцев ждет новый штраф до 51 тысячи

12:41

Любимое мясо украинцев резко подскочило в цене: названы причины подорожания

12:29

1+1 Украина 30 лет: как поменялись знаменитости канала

12:05

Пахнет желанием понравиться: Вакарчук резко высказался о Klavdia Petrivna

11:57

Ретроградный Уран всё изменит: четыре знака зодиака на пороге переломного момента

11:53

Гороскоп на завтра 5 сентября: Львам - поездка, Водолеям - кража

11:53

Почему 5 сентября нельзя заниматься грязным и тяжелым трудом: какой праздник

11:52

Неожиданные заявления об Украине: в ISW раскрыли, почему Путин сменил тактику

11:50

Судьбоносное лунное затмение 7 сентября 2025: кто станет главным счастливчикомВидео

11:48

Многие совершают роковую ошибку: раскрыт хитрый фокус, как правильно хранить лукВидео

10:59

Имеете ли вы немецкие корни: фамилия расскажет, кем были предки

10:55

Китайский гороскоп на завтра 5 сентября: Лошадям - несчастье, Петухам - переживания

10:51

Орбан и Фицо просят ЕС снять санкции с шести олигархов РФ: детали

10:45

Упал на колени: Шоптенко раскрыла, какой особенный момент разделила с Зеленским

10:26

РФ стянула десятки тысяч штурмовиков и готовит новое наступление – Bloomberg

10:19

Нужно поспешить: какие ягодные кусты высаживают в сентябре

10:09

"Корейская заморозка с немецким финалом": почему Киеву выгоднее обменять землю на мир

10:04

Когда все мужчины смогут выезжать за границу: у Зеленского назвали сроки

Реклама
10:02

"Иногда непростой": жена Позитива заворожила поклонников новыми снимками

09:20

Бенефис Си: как Пекин играет в свою игру без Москвымнение

09:16

Угроза блэкаута и веерных отключений: прогноз массированных ударов РФ по Украине

08:28

Карта Deep State онлайн за 4 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

08:19

После важного решения о жизни Брюса Уиллиса: появились новости

08:18

"Это будет перемирие": генерал ВСУ раскрыл сценарий завершения войны

08:07

Оккупанты повесили триколоры на окраинах Купянска: что на самом деле происходит

06:56

Под угрозой два города: Зеленский сказал, что будет, если ВСУ уйдут с Донбасса

06:22

Си, Моди и Путин создают новый интернационал: что это значит для Украинымнение

05:42

Спряталась у всех на глазах - где в Украине находится своя Статуя СвободыВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
НапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалаты
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять