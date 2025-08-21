Главный секрет нежного картофельного пюре: чем нужно заменить сливочное масло

Картофельное пюре будет нежным и воздушным, если заменить сливочное масло на один необычный ингредиент.

Почему в картофельное пюре лучше добавлять оливковое масло / коллаж: Главред, фото: pixabay

Как сделать картофельное пюре нежным и воздушным

Чем можно заменить сливочное масло

Картофельное пюре - популярное блюдо, которое многие любят. Оно простое в приготовлении, но иногда может превращаться в комковатую массу. Чтобы этого избежать нужно заменить только один ингредиент.

Главред решил разобраться, что добавить в картофельное пюре, чтобы оно было нежным и кремовым.

Чем заменить сливочное масло в картофельном пюре

Хотя сливочное масло остается традиционным выбором для приготовления пюре, оно значительно увеличивает калорийность и иногда может привести к клейкой, неаппетитной текстуре, пишет express.co.uk.

Кулинар Кэти из Wholefood Soulfood Kitchen раскрыла свою секретную технику создания самого рыхлого картофельного пюре - отказ от сливочного масла.

"Это воздушное и нежное блюдо из картофельного пюре готовится без сливочного масла и с небольшим количеством оливкового масла. Оливковое масло придает пюре бархатную текстуру и интересный вкус", - подчеркнула она.

Как приготовить картофельное пюре с оливковым маслом

Картофельное пюре на оливковом масле чрезвычайно легко приготовить. Отварите картофель, разомните его и добавьте несколько столовых ложек оливкового масла. Также к пюре можно добавить сливочный сыр или сметану - оливковое масло прекрасно подчеркнет их вкус.

Преимущества оливкового масла в картофельном пюре

Оливковое масло придает пюре насыщенный, роскошный вид, предотвращает его высыхание или образование нежелательных комочков. Оно также содержит большое количество полезных жиров, что делает его идеальной заменой сливочного масла без ущерба для вкуса.

Чем заменить сливочное масло / Инфографика: Главред

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

