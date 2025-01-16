Бойцы Азова взяли в плен эскимоса на Торецком направлении: что известно

Кратко:
- Бойцы "Азова" взяли в плен россиянина
- Он оказался эскимосом
- Россия продолжает бросать все больше людей на штурмы
На Торецком направлении бойцы "Азова" взяли в плен россиянина. Он оказался эскимосом. Об этом сообщили в Нацгвардии Украины.
"Во время боевых действий на Торецком направлении бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" "приняли" солдата ВС РФ. Он оказался выходцем из национального меньшинства России - народа эскимосов", - говорится в сообщении.видео дня
Отмечается, что пленный сделал украинским военным экскурс в историю своих родственников, а также подробно рассказал о пренебрежительном отношении россиян к коренным народам.
"По мне работали мои же", - признался пленный.
В НГУ также подчеркнули, что страна-агрессор Россия продолжает бросать все больше и больше людей в бесконечные "мясные" штурмы, поощряя и мотивируя свое население убивать украинцев.
Взятие в плен военных РФ - что известно
Напомним, как сообщал Главред, 16 января стало известно, что бойцы 12-й бригады "Азов" взяли в плен 12 российских оккупантов на Торецком направлении. Отмечается, что россияне сдались добровольно.
13 января украинские военные захватили в плен на Курщине российского военнослужащего, который причастен к расстрелу украинских военнопленных.
Кроме того, в украинский плен попал по меньшей мере 101 российский военный из временно оккупированного Крыма. Большинство из них, вероятно, являются гражданами Украины.
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Что такое Нацгвардия?
Национальная гвардия Украины - военное формирование с правоохранительными функциями, входящее в систему Министерства внутренних дел Украины (МВД) и предназначенное для выполнения задач по защите и охране жизни, прав, свобод и законных интересов гражданУкраины, общества и государства от преступных и других противоправных посягательств, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а также во взаимодействии с правоохранительными органами - по обеспечению государственной безопасности и защиты государственной границы, пресечения террористической деятельности, деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований (групп), террористических организаций, организованных групп и преступных организаций.
Национальная гвардия Украины участвует в соответствии с законом во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины в отпоре вооруженной агрессии против Украины и ликвидации вооруженного конфликта путем ведения военных (боевых) действий, а также в выполнении задач территориальной обороны, пишет Википедия.
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