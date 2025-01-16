"Сдались добровольно": "Азовцы" взяли в плен 23 россиян

Кратко:
- Оккупантов захватили во время штурмов
- Военные РФ будут переданы соответствующим службам
Бойцы 12-й бригады "Азов" взяли в плен 12 российских оккупантов на торецком направлении. Об этом бригада заявила в Telegram.
Отмечается, что россияне сдались добровольно.
"Найденные в подвалах, взятые во время штурмов. Этим солдатам ВС РФ повезло выжить", – отметили в бригаде.
В "Азове" проинформировали, что пленные находятся в удовлетворительном состоянии и в адекватных условиях содержания.
"Российские военные будут переданы соответствующим службам. Надеемся, что уже в ближайшее время их обменяют на пленных украинских защитников", – заявили в бригаде.
Также обнародовано видео, на котором пленные просят обменять их на военнослужащих 12-й бригады специального назначения "Азов".
Смотрите видео с пленными россиянами
Возвращение военнопленных - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, в среду, 15 января, в Украину вернулись еще 25 пленных. Об этом сообщил Владимир Зеленский. "Сегодня домой, в Украину, возвращаются еще 25 наших людей. Это наши военные и гражданские. Среди них защитники Мариуполя и "Азовстали", а также нашей Харьковщины, Донетчины, Запорожья, Херсонщины. Ребята имеют тяжелые ранения и болезни. Каждый из них получит всю необходимую медицинскую помощь", - написал президент.
30 декабря между Украиной и Россией состоялся обмен пленными. Домой удалось вернуть 189 украинских военнослужащих.
18 октября между Украиной и Россией также состоялся обмен военнопленными. Домой удалось вернуть 95 наших защитников. Обмен пленными состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.
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