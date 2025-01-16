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"Сдались добровольно": "Азовцы" взяли в плен 23 россиян

Виталий Кирсанов
16 января 2025, 00:30
217
В "Азове" проинформировали, что пленные находятся в удовлетворительном состоянии и в адекватных условиях содержания.
плен
"Азовцы" взяли в плен 23 россиян / АЗОВ / Facebook

Кратко:

  • Оккупантов захватили во время штурмов
  • Военные РФ будут переданы соответствующим службам

Бойцы 12-й бригады "Азов" взяли в плен 12 российских оккупантов на торецком направлении. Об этом бригада заявила в Telegram.

Отмечается, что россияне сдались добровольно.

видео дня

"Найденные в подвалах, взятые во время штурмов. Этим солдатам ВС РФ повезло выжить", – отметили в бригаде.

В "Азове" проинформировали, что пленные находятся в удовлетворительном состоянии и в адекватных условиях содержания.

"Российские военные будут переданы соответствующим службам. Надеемся, что уже в ближайшее время их обменяют на пленных украинских защитников", – заявили в бригаде.

Также обнародовано видео, на котором пленные просят обменять их на военнослужащих 12-й бригады специального назначения "Азов".

плен
скриншот АЗОВ / Facebook

Смотрите видео с пленными россиянами

Возвращение военнопленных - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, в среду, 15 января, в Украину вернулись еще 25 пленных. Об этом сообщил Владимир Зеленский. "Сегодня домой, в Украину, возвращаются еще 25 наших людей. Это наши военные и гражданские. Среди них защитники Мариуполя и "Азовстали", а также нашей Харьковщины, Донетчины, Запорожья, Херсонщины. Ребята имеют тяжелые ранения и болезни. Каждый из них получит всю необходимую медицинскую помощь", - написал президент.

30 декабря между Украиной и Россией состоялся обмен пленными. Домой удалось вернуть 189 украинских военнослужащих.

18 октября между Украиной и Россией также состоялся обмен военнопленными. Домой удалось вернуть 95 наших защитников. Обмен пленными состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

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