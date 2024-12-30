Обнимаются и плачут: военные впервые увидели и услышали родных после плена

30 декабря Украина вернула из российского плена 189 защитников.

https://glavred.info/ukraine/obnimayutsya-i-plachut-voennye-vpervye-uvideli-i-uslyshali-rodnyh-posle-plena-10626398.html Ссылка скопирована

Украинские защитники вернулись из российского плена / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский, СБУ

Между Украиной и РФ 30 декабря состоялся один из крупнейших обменов пленными. Домой удалось вернуть 189 наших защитников. В Сети разлетелись чувствительные видео с моментом возвращения украинских военных на родную землю.

На кадрах видно, как наши бойцы радуются такому долгожданному возвращению, ведь большинство из них находились в плену более двух лет. Они крепко обнимают украинские флаги и едва сдерживают эмоции, читая открытки со словами о том, как вся Украина ждала возвращения.

Смотрите видео с возвращениями украинских защитников из российского плена:

Украинские защитники вернулись из российского плена / фото: скриншот

видео дня

Впоследствии украинские военные имели возможность впервые поговорить по телефону со своими родными. Некоторым посчастливилось увидеть и обнять их лично.

Почти никто не мог сдержать эмоции. Это были слезы счастья и радости, ведь наконец близкие смогли обнять защитников, которых так давно ждали.

Смотрите видео с возвращением украинских защитников из российского плена:

Украинские защитники вернулись из российского плена / фото: скриншот

Обмен пленными 30 декабря - главные новости

30 декабря 2024 года между Украиной и РФ состоялся один из самых крупных обменов пленными. Домой удалось вернуть 189 человек, два из которых - гражданские.

Среди освобожденных защитников есть бойцы Нацгвардии, Государственной пограничной службы, ВСУ, ТрО и Военно-Морский сил ВСУ. Вернуть домой удалось защитников "Азовстали" и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиного, с разных направлений фронта. Среди них солдаты, сержанты, офицеры.

В ходе 11-го обмена удалось вернуть:

87 - военнослужащие ВСУ (из которых 17 - бойцы ТрО),

43 - нацгвардейцы,

33 - пограничники,

24 - бойцы ВМС.

Освободить удалось 173 рядовых и сержантов, а также 14 офицеров.

Всего с начала полномасштабного вторжения удалось вернуть из российского плена 3956 украинцев.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред