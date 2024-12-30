Обнимаются и плачут: военные впервые увидели и услышали родных после плена

Между Украиной и РФ 30 декабря состоялся один из крупнейших обменов пленными. Домой удалось вернуть 189 наших защитников. В Сети разлетелись чувствительные видео с моментом возвращения украинских военных на родную землю.
На кадрах видно, как наши бойцы радуются такому долгожданному возвращению, ведь большинство из них находились в плену более двух лет. Они крепко обнимают украинские флаги и едва сдерживают эмоции, читая открытки со словами о том, как вся Украина ждала возвращения.
Смотрите видео с возвращениями украинских защитников из российского плена:
Впоследствии украинские военные имели возможность впервые поговорить по телефону со своими родными. Некоторым посчастливилось увидеть и обнять их лично.
Почти никто не мог сдержать эмоции. Это были слезы счастья и радости, ведь наконец близкие смогли обнять защитников, которых так давно ждали.
Смотрите видео с возвращением украинских защитников из российского плена:
Обмен пленными 30 декабря - главные новости
30 декабря 2024 года между Украиной и РФ состоялся один из самых крупных обменов пленными. Домой удалось вернуть 189 человек, два из которых - гражданские.
Среди освобожденных защитников есть бойцы Нацгвардии, Государственной пограничной службы, ВСУ, ТрО и Военно-Морский сил ВСУ. Вернуть домой удалось защитников "Азовстали" и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиного, с разных направлений фронта. Среди них солдаты, сержанты, офицеры.
В ходе 11-го обмена удалось вернуть:
- 87 - военнослужащие ВСУ (из которых 17 - бойцы ТрО),
- 43 - нацгвардейцы,
- 33 - пограничники,
- 24 - бойцы ВМС.
Освободить удалось 173 рядовых и сержантов, а также 14 офицеров.
Всего с начала полномасштабного вторжения удалось вернуть из российского плена 3956 украинцев.
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