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Коалиция из 5-8 стран может отправить войска в Украину: в ЕС появилась идея - Reuters

Руслана Заклинская
12 декабря 2024, 16:30
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ЕС признает, что угроза со стороны РФ сохранится после войны, и готов взять на себя часть военных обязательств.
Коалиция из 5-8 стран может отправить войска в Украину: в ЕС появилась идея - Reuters
В Европе рассматривают вариант создания коалиции из 5-8 стран для отправки войск в Украину / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, twitter.com/USNATO

Главное:

  • Страны ЕС рассматривают создание коалиции из 5-8 государств для отправки войск в Украину

  • Миротворческая миссия должна стать гарантией безопасности Украины

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  • Из-за разногласий среди стран ЕС рассматривается формат двусторонних соглашений с Украиной

Страны ЕС обсуждают создание коалиции из 5-8 государств для отправки миротворческой миссии в Украину. Западные войска могут стать одним из вариантов гарантий безопасности для Украины. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Ожидается, что в ближайшее время президент Франции Эммануэль Макрон и польский премьер-министр Матеуш Моравецкий проведут переговоры по этой инициативе. Основное внимание будет уделяться обсуждению того, как европейские войска могут обеспечить долгосрочную безопасность Украины в случае заключения мирного соглашения с РФ.

"Украина будет главным вопросом повестки дня, когда встретятся два лидера. Речь пойдет о том, как обеспечить ее способность противостоять и занять более сильную позицию для переговоров с Россией", - рассказал французский источник.

В прошлом месяце Франция и Великобритания уже обсуждали возможность отправки европейских военных в Украину. Подобные консультации проводились между Украиной, странами Балтии и Скандинавии, подтверждают пять неназванных европейских дипломатов.

"Среди европейских стран нет консенсуса, поэтому идея заключается в создании коалиции из 5-8 европейских стран, которые зависят не от НАТО, а от двустороннего соглашения с Украиной и полны решимости действовать", - отметил изданию источник.

Высокопоставленные чиновники ЕС подчеркивают, что угроза со стороны России сохранится даже после завершения войны, а значит, Европа должна будет взять на себя часть военных обязательств.

"Есть ли у нас другой выбор? Я не думаю, что есть какой-то правдоподобный сценарий, при котором не будет активного европейского участия в реализации гарантий безопасности и секьюритизации Европы в целом", - добавил европейский чиновник о возможности отправки войск.

Отправка иностранных войск в Украину - последние новости

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон в четверг посетит Варшаву для переговоров относительно европейского плана развертывания миротворческой миссии в Украине после завершения войны. Польша, благодаря своему стратегическому расположению и военному потенциалу, должна стать центральным участником этой инициативы, сообщает Rzeczpospolita.

Также вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подтвердила, что Киев открыт к обсуждению вопроса размещения иностранных военных контингентов на украинской территории. По информации Politico, переговоры об этом продолжаются уже длительное время.

Как сообщал Главред, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна пока не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину после достижения перемирия или мира.

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Что нужно знать о Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

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