Зеленский назвал главное условие вступления Украины в НАТО и раскрыл сценарий

Главное:
- В НАТО вели непрозрачную политику в отношении Украины
- Если Трамп будет готов, Украина вступит в НАТО
Ранее некоторые государства блока НАТО вели непрозрачную политику в отношении Украины и не поддерживали ее вступление в Альянс, заявил президент Владимир Зеленский.
"Это были просто ложные слова, что Украина будет в НАТО, потому что проходили десятилетия, а Украина так и не стала членом НАТО. Это было нечестно", - подчеркнул он в ходе встречи с представителями Международной медиарады.
Глава государства отметил, что США и Германия демонстрировали слабую позицию по вопросу вступления Украины в НАТО и вели диалог с россиянами по этому поводу, однако они проиграли этот диалог, потому что всегда апеллируют к тому, что когда-то были какие-то договоренности с РФ.
"А почему вы вдруг договаривались без нас о нас? Мы - независимая страна. Я хотел бы выровнять уровень уважения других к Украине. И мы боремся за гарантии безопасности, мы хотим быть в НАТО, большинство стран НАТО нас поддерживают. Но четыре страны не поддерживают нас в НАТО: США, Германия, Словакия и Венгрия. Однако все зависит от США, и если Трамп будет готов видеть Украину в НАТО, мы будем в НАТО, все будут за. Если нет - мы не будем в НАТО", - добавил Зеленский.
Вступление Украины в НАТО - последние новости
Ранее сообщалось о том, что союзники Организации Североатлантического договора будут решать вопрос о том, возможно или нет пригласить Украину в НАТО в ситуации, когда даже часть ее территории будет оккупирована россиянами.
Напомним, в НАТО подтвердили, что внутри организации в настоящее время нет единства по поводу североатлантической интеграции Украины. Поэтому вопрос членства в НАТО до сих пор "не на повестке дня".
Как сообщал ранее Главред, основное внимание на саммите НАТО было сосредоточено на укреплении победы Украины в долгосрочной перспективе. Саммиту НАТО предшествовал саммит Мира в Швейцарии, где ряд стран Запада подписал с Украиной собственные гарантии безопасности.
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Что известно о НАТО?
НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года.
В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия.
7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.
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