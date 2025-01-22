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Зеленский назвал главное условие вступления Украины в НАТО и раскрыл сценарий

Алексей Тесля
22 января 2025, 09:19
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США и Германия демонстрировали слабую позицию по вопросу вступления Украины в НАТО, подчеркнул президент.
Зеленский назвал главное условие вступления Украины в НАТО и раскрыл сценарий
Владимир Зеленский прокомментировал вопрос вступления Украины в НАТО / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Главное:

  • В НАТО вели непрозрачную политику в отношении Украины
  • Если Трамп будет готов, Украина вступит в НАТО

Ранее некоторые государства блока НАТО вели непрозрачную политику в отношении Украины и не поддерживали ее вступление в Альянс, заявил президент Владимир Зеленский.

"Это были просто ложные слова, что Украина будет в НАТО, потому что проходили десятилетия, а Украина так и не стала членом НАТО. Это было нечестно", - подчеркнул он в ходе встречи с представителями Международной медиарады.

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Глава государства отметил, что США и Германия демонстрировали слабую позицию по вопросу вступления Украины в НАТО и вели диалог с россиянами по этому поводу, однако они проиграли этот диалог, потому что всегда апеллируют к тому, что когда-то были какие-то договоренности с РФ.

"А почему вы вдруг договаривались без нас о нас? Мы - независимая страна. Я хотел бы выровнять уровень уважения других к Украине. И мы боремся за гарантии безопасности, мы хотим быть в НАТО, большинство стран НАТО нас поддерживают. Но четыре страны не поддерживают нас в НАТО: США, Германия, Словакия и Венгрия. Однако все зависит от США, и если Трамп будет готов видеть Украину в НАТО, мы будем в НАТО, все будут за. Если нет - мы не будем в НАТО", - добавил Зеленский.

вступление в НАТО инфографика
/ Инфографика: Главред

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Ранее сообщалось о том, что союзники Организации Североатлантического договора будут решать вопрос о том, возможно или нет пригласить Украину в НАТО в ситуации, когда даже часть ее территории будет оккупирована россиянами.

Напомним, в НАТО подтвердили, что внутри организации в настоящее время нет единства по поводу североатлантической интеграции Украины. Поэтому вопрос членства в НАТО до сих пор "не на повестке дня".

Как сообщал ранее Главред, основное внимание на саммите НАТО было сосредоточено на укреплении победы Украины в долгосрочной перспективе. Саммиту НАТО предшествовал саммит Мира в Швейцарии, где ряд стран Запада подписал с Украиной собственные гарантии безопасности.

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Что известно о НАТО?

НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года.

В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия.

7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.

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