Зеленский назвал главное условие вступления Украины в НАТО и раскрыл сценарий

США и Германия демонстрировали слабую позицию по вопросу вступления Украины в НАТО, подчеркнул президент.

https://glavred.info/ukraine/zelenskiy-nazval-glavnoe-uslovie-vstupleniya-ukrainy-v-nato-i-raskryl-scenariy-10632839.html Ссылка скопирована

Владимир Зеленский прокомментировал вопрос вступления Украины в НАТО / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Главное:

В НАТО вели непрозрачную политику в отношении Украины

Если Трамп будет готов, Украина вступит в НАТО

Ранее некоторые государства блока НАТО вели непрозрачную политику в отношении Украины и не поддерживали ее вступление в Альянс, заявил президент Владимир Зеленский.

"Это были просто ложные слова, что Украина будет в НАТО, потому что проходили десятилетия, а Украина так и не стала членом НАТО. Это было нечестно", - подчеркнул он в ходе встречи с представителями Международной медиарады.

видео дня

Глава государства отметил, что США и Германия демонстрировали слабую позицию по вопросу вступления Украины в НАТО и вели диалог с россиянами по этому поводу, однако они проиграли этот диалог, потому что всегда апеллируют к тому, что когда-то были какие-то договоренности с РФ.

"А почему вы вдруг договаривались без нас о нас? Мы - независимая страна. Я хотел бы выровнять уровень уважения других к Украине. И мы боремся за гарантии безопасности, мы хотим быть в НАТО, большинство стран НАТО нас поддерживают. Но четыре страны не поддерживают нас в НАТО: США, Германия, Словакия и Венгрия. Однако все зависит от США, и если Трамп будет готов видеть Украину в НАТО, мы будем в НАТО, все будут за. Если нет - мы не будем в НАТО", - добавил Зеленский.

/ Инфографика: Главред

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Ранее сообщалось о том, что союзники Организации Североатлантического договора будут решать вопрос о том, возможно или нет пригласить Украину в НАТО в ситуации, когда даже часть ее территории будет оккупирована россиянами.

Напомним, в НАТО подтвердили, что внутри организации в настоящее время нет единства по поводу североатлантической интеграции Украины. Поэтому вопрос членства в НАТО до сих пор "не на повестке дня".

Как сообщал ранее Главред, основное внимание на саммите НАТО было сосредоточено на укреплении победы Украины в долгосрочной перспективе. Саммиту НАТО предшествовал саммит Мира в Швейцарии, где ряд стран Запада подписал с Украиной собственные гарантии безопасности.

Больше новостей:

Что известно о НАТО? НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года. В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия. 7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред