Теракт в Одессе: 18-летний агент ФСБ взорвал авто военного прокурора

Взрывчатку мощностью 300 г в тротиловом эквиваленте злоумышленник изготовил самостоятельно по инструкциям ФСБ.

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В Одессе задержали агента ФСБ, который взорвал авто военного прокурора / Коллаж: Главред, фото: СБУ, Нацполиция

Что известно:

В Одессе задержали 18-летнего местного жителя, который взорвал авто военного прокурора

Взрывчатку он изготовил по инструкциям ФСБ и начинил металлическими гайками

Злоумышленнику грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества или без таковой

В Одессе задержали агента ФСБ, который 20 февраля взорвал авто военного прокурора. Исполнителем теракта оказался 18-летний житель города. Об этом сообщила Нацполиция Украины и СБУ.

"Служба безопасности и Национальная полиция "по горячим следам" задержали агента ФСБ, который подготовил теракт в центре Одессы 20 февраля этого года", - говорится в сообщении. видео дня

По предварительным данным, злоумышленника завербовали через один из мессенджеров и предложили "легкий заработок". Террористический акт финансировал заказчик, который определял место и время для взрыва.

По инструкции ФСБ, завербованный злоумышленник собственноручно изготовил взрывное устройство (300 г в тротиловом эквиваленте), дополнительно начиненное металлическими элементами. Взрывчатка была заложена под авто военного прокурора Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона, а поблизости установлен мобильный телефон с функцией дистанционного управления. После получения сигнала ФСБ устройство было активировано.

Оперативники СБУ и Нацполиции установили личность подрывника и задержали его вечером того же дня на автовокзале. Он планировал побег в Киев.

Во время обыска в арендованной квартире найдены составляющие для изготовления взрывчатки и другие вещи, имеющие значение для следствия. Также у него изъяли телефон с доказательствами сотрудничества с РФ.

Жителю Одессы предъявили подозрение по ч. 2 ст. 258 УК Украины (теракт). Злоумышленнику грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества или без таковой. Сейчас следователи устанавливают других причастных к организации преступления.

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Напомним, 20 февраля в Одессе произошел взрыв, в результате которого повреждены три автомобиля. Полицейские сообщили, что сдетонировала неизвестная взрывчатка. Пострадавших нет.

Также 14 февраля в центре Николаева произошел мощный взрыв, который унес жизни двух человек и оставил ранеными еще восьмерых.

Как сообщал Главред, 5 февраля взрыв прогремел в Каменце-Подольском неподалеку от территориального центра комплектования и социальной поддержки. В результате взрыва один человек погиб, еще четверо получили ранения.

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Что такое ФСБ Федеральная служба безопасности РФ - федеральный орган исполнительной власти, который занимается государственным управлением в сфере обеспечения безопасности России, борьбы с терроризмом, защиты и охраны государственной границы, охраны внутренних морских вод, территориального моря, исключительной экономической зоны, континентального шельфа и их природных ресурсов. Координирует контрразведывательную деятельность. ФСБ является основным правопреемником КГБ СССР. Относится к государственным военизированным организациям, имеющим право приобретать боевое, ручное, стрелковое и другое оружие. Руководство деятельностью ФСБ России осуществляется президентом РФ.

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