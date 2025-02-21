Теракт в Одессе: 18-летний агент ФСБ взорвал авто военного прокурора

Что известно:
- В Одессе задержали 18-летнего местного жителя, который взорвал авто военного прокурора
- Взрывчатку он изготовил по инструкциям ФСБ и начинил металлическими гайками
- Злоумышленнику грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества или без таковой
В Одессе задержали агента ФСБ, который 20 февраля взорвал авто военного прокурора. Исполнителем теракта оказался 18-летний житель города. Об этом сообщила Нацполиция Украины и СБУ.
"Служба безопасности и Национальная полиция "по горячим следам" задержали агента ФСБ, который подготовил теракт в центре Одессы 20 февраля этого года", - говорится в сообщении.видео дня
По предварительным данным, злоумышленника завербовали через один из мессенджеров и предложили "легкий заработок". Террористический акт финансировал заказчик, который определял место и время для взрыва.
По инструкции ФСБ, завербованный злоумышленник собственноручно изготовил взрывное устройство (300 г в тротиловом эквиваленте), дополнительно начиненное металлическими элементами. Взрывчатка была заложена под авто военного прокурора Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона, а поблизости установлен мобильный телефон с функцией дистанционного управления. После получения сигнала ФСБ устройство было активировано.
Оперативники СБУ и Нацполиции установили личность подрывника и задержали его вечером того же дня на автовокзале. Он планировал побег в Киев.
Во время обыска в арендованной квартире найдены составляющие для изготовления взрывчатки и другие вещи, имеющие значение для следствия. Также у него изъяли телефон с доказательствами сотрудничества с РФ.
Жителю Одессы предъявили подозрение по ч. 2 ст. 258 УК Украины (теракт). Злоумышленнику грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества или без таковой. Сейчас следователи устанавливают других причастных к организации преступления.
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Напомним, 20 февраля в Одессе произошел взрыв, в результате которого повреждены три автомобиля. Полицейские сообщили, что сдетонировала неизвестная взрывчатка. Пострадавших нет.
Также 14 февраля в центре Николаева произошел мощный взрыв, который унес жизни двух человек и оставил ранеными еще восьмерых.
Как сообщал Главред, 5 февраля взрыв прогремел в Каменце-Подольском неподалеку от территориального центра комплектования и социальной поддержки. В результате взрыва один человек погиб, еще четверо получили ранения.
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Что такое ФСБ
Федеральная служба безопасности РФ - федеральный орган исполнительной власти, который занимается государственным управлением в сфере обеспечения безопасности России, борьбы с терроризмом, защиты и охраны государственной границы, охраны внутренних морских вод, территориального моря, исключительной экономической зоны, континентального шельфа и их природных ресурсов. Координирует контрразведывательную деятельность.
ФСБ является основным правопреемником КГБ СССР.
Относится к государственным военизированным организациям, имеющим право приобретать боевое, ручное, стрелковое и другое оружие.
Руководство деятельностью ФСБ России осуществляется президентом РФ.
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