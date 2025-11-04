Распространял фейки о ВСУ: задержан настоятель Святогорской лавры

Правоохранители задержали настоятеля Святогорской Свято-Успенской лавры в Донецкой области.

Задержан настоятель Святогорской лавры / коллаж: Главред, фото: Офис Генпрокурора, СБУ

Подозреваемый распространял нарративы российской пропаганды

Фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей

Правоохранители задержали настоятеля Святогорской Свято-Успенской лавры (Украинской православной церкви Московского партриархата) в Донецкой области. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

В посте не называется имя, но обстоятельства дела указывают на митрополита Арсения (в миру – Игорь Яковенко). Суд отправил его под стражу.

"Следствием установлено, что в мае-июне 2022 года подозреваемый во время публичных выступлений распространял нарративы российской пропаганды, в частности – обвинял Вооруженные силы Украины в гибели священнослужителей и уничтожении храмов", – говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили митрополиту о подозрении по чч. 1, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

В СБУ напоминают, что ранее Служба уже разоблачала клирика на несанкционированном распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ. Досудебное расследование по этому эпизоду завершено. Материалы дела направлены в суд.

В Офисе генпрокурора уточняют, что суд повторно избрал клирику меру пресечения в виде содержания под стражей.

По информации прокуратуры, ранее суд взял митрополита под стражу, а апелляционный суд определил возможность внесения залога в сумме 1,5 млн грн, который клирик оплатил.

Успешные операции СБУ - новости Украины

