Распространял фейки о ВСУ: задержан настоятель Святогорской лавры

Кратко:
- Подозреваемый распространял нарративы российской пропаганды
- Фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей
Правоохранители задержали настоятеля Святогорской Свято-Успенской лавры (Украинской православной церкви Московского партриархата) в Донецкой области. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.
В посте не называется имя, но обстоятельства дела указывают на митрополита Арсения (в миру – Игорь Яковенко). Суд отправил его под стражу.
"Следствием установлено, что в мае-июне 2022 года подозреваемый во время публичных выступлений распространял нарративы российской пропаганды, в частности – обвинял Вооруженные силы Украины в гибели священнослужителей и уничтожении храмов", – говорится в сообщении.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили митрополиту о подозрении по чч. 1, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
В СБУ напоминают, что ранее Служба уже разоблачала клирика на несанкционированном распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ. Досудебное расследование по этому эпизоду завершено. Материалы дела направлены в суд.
В Офисе генпрокурора уточняют, что суд повторно избрал клирику меру пресечения в виде содержания под стражей.
По информации прокуратуры, ранее суд взял митрополита под стражу, а апелляционный суд определил возможность внесения залога в сумме 1,5 млн грн, который клирик оплатил.
Успешные операции СБУ - новости Украины
Как писал Главред, СБУ разоблачила российского агента который, по указаниям ФСБ, должен был заложить взрывчатку на "объекте" и установить "видеоловушку" в виде скрытой миникамеры с удаленным доступом для ФСБ. Мужчину посадили на 15 лет тюрьмы.
Ранее СБУ разоблачила сеть неокоммунистов, которые хотели "возродить СССР". Агенты работали в восьми областях Украины. Фигуранты были идеологическими сторонниками рашизма и ожидали полной оккупации Украины.
Кроме этого СБУ задержала 41-летнего жителя Киева, которого россияне завербовали через соцсеть "ВКонтакте". Мужчина собирал координаты украинских систем ПВО и мобильных огневых групп столицы, чтобы передать их врагу для дальнейших ударов.
