Перевозил "шахед" на крыше авто: полиция задержала киевлянина

Инна Ковенько
5 ноября 2025, 13:23
Владельцем автомобиля оказался 30-летний киевлянин, который является председателем общественной организации.
В Киеве нашли
В Киеве нашли "шахед", прикрепленный к автомобилю / Фото: Департамент коммуникации Нацполиции Киева.

Главное:

  • В соцсетях опубликовано фото автомобиля, на крыше которого прикреплен вражеский БПЛА
  • Беспилотник типа "Shahed" был с выхолощенной боевой частью, то есть таким, что не представляет угрозы
  • Задержанный киевлянин объяснил, что хотел передать беспилотник в музей

В Киеве мужчина перевозил российский "Шахед" на крыше автомобиля. Правоохранители задержали киевлянина и изъяли БпЛА.

В соцсетях обнародовали фото, что на территории столичного ЖК находится автомобиль, на крыше которого прикреплен вражеский БПЛА. Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции Киева.

  У Києві знайшли "шахед", прикріплений до автомобіля Фото: Департамент комунікації Нацполіції Києва
"На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции и взрывотехники. Специалисты осмотрели опасный предмет - им оказался беспилотный летательный аппарат типа "Shahed" с выхолощенной боевой частью, то есть таким, что не представляет угрозы жизни и безопасности граждан", - говорится в сообщении.

Владелец транспортного средства - 30-летний местный житель, который является председателем общественной организации, пояснил, что планировал передать беспилотник в музей.

Правоохранители изъяли "шахед" для проведения дополнительной проверки. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как писал Главред ранее, 4 ноября около 04:00 российские оккупанты атаковали Харьковскую область беспилотниками, в частности, попали по пожарному депо и технике - в результате вражеских ударов пострадали 6 человек, среди них - спасатели.

Также в ночь на 4 ноября враг совершил масштабные обстрелы Николаевской громады Синельниковского района Днепропетровской области. В результате атак погибла женщина, еще 11 человек пострадали, среди них - двое детей.

Напомним, в 2025 году россияне запустили более 44 тысяч беспилотников типа "Шахед" и их вариантов - в четыре раза больше, чем за весь 2024 год. Стоимость одного дрона Shahed оценивают в 20-50 тысяч долларов.

