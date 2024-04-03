Что нельзя сажать с капустой: простые, но очень нужные советы для дачников

Вы узнаете, в каком месте лучше сажать капусту и каких советов лучше придерживаться, чтобы получить хороший урожай и защитить овощ от вредителей

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Где нельзя сажать капусту, так это по соседству с томатом, фасолью и петрушкой / Коллаж: Главред, фото: Скриншот YouTube

Каждый дачник хорошо знает, что правильная посадка и уход очень важны для того, чтобы капуста дала урожай. Овощ нужно сажать в солнечном месте и обеспечить ему правильное соседство. У начинающих огородников возникает вопрос, что нельзя сажать вместе с капустой, и мы попробуем она него ответить.

На YouTube-канале Хитсад Тв блогер рассказала, как правильно сажать капусту, какими должны быть ее соседи из других овощей, и что не рекомендуется сажать рядом с ней.

Что нужно при посадке капусты знать и понимать

Хорошие и плохие соседи для капусты

Как известно, на будущий урожай капусты как положительно, так и отрицательно влияют разные растения.

Хорошо соседствовать с капустой будут картофель, огурец, свекла, горох, лук, чеснок, сельдерей и укроп.

Плохие соседи – томат, фасоль и петрушка. Рядом с белокачанной лучше не сажать цветную капусту.

Лучшим соседом для капусты называют бархатцы. Они пугают вредителей.

Смотрите видео о том, что нельзя сажать рядом с капустой:

После каких растений не надо сажать капусту

Нельзя сажать капусту на грунте, где раньше росла горчица. Это растения одного семейства, поэтому у них много одинаковых болезней и вредителей.

Лучше всего сажать капусту там, где росли картофель, тыквенные, горох и лук.

Также капусту нельзя сажать там, где росла садовая земляника, близко к клубнике ее тоже сажать нельзя.

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