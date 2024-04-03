Что нельзя сажать с капустой: простые, но очень нужные советы для дачников

Каждый дачник хорошо знает, что правильная посадка и уход очень важны для того, чтобы капуста дала урожай. Овощ нужно сажать в солнечном месте и обеспечить ему правильное соседство. У начинающих огородников возникает вопрос, что нельзя сажать вместе с капустой, и мы попробуем она него ответить.
На YouTube-канале Хитсад Тв блогер рассказала, как правильно сажать капусту, какими должны быть ее соседи из других овощей, и что не рекомендуется сажать рядом с ней.
Что нужно при посадке капусты знать и понимать
Хорошие и плохие соседи для капусты
Как известно, на будущий урожай капусты как положительно, так и отрицательно влияют разные растения.
Хорошо соседствовать с капустой будут картофель, огурец, свекла, горох, лук, чеснок, сельдерей и укроп.
Плохие соседи – томат, фасоль и петрушка. Рядом с белокачанной лучше не сажать цветную капусту.
Лучшим соседом для капусты называют бархатцы. Они пугают вредителей.
Смотрите видео о том, что нельзя сажать рядом с капустой:
После каких растений не надо сажать капусту
Нельзя сажать капусту на грунте, где раньше росла горчица. Это растения одного семейства, поэтому у них много одинаковых болезней и вредителей.
Лучше всего сажать капусту там, где росли картофель, тыквенные, горох и лук.
Также капусту нельзя сажать там, где росла садовая земляника, близко к клубнике ее тоже сажать нельзя.
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