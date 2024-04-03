УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Что нельзя сажать с капустой: простые, но очень нужные советы для дачников

Андрей Ганчук
3 апреля 2024, 18:46
Вы узнаете, в каком месте лучше сажать капусту и каких советов лучше придерживаться, чтобы получить хороший урожай и защитить овощ от вредителей
Капуста
Где нельзя сажать капусту, так это по соседству с томатом, фасолью и петрушкой / Коллаж: Главред, фото: Скриншот YouTube

Каждый дачник хорошо знает, что правильная посадка и уход очень важны для того, чтобы капуста дала урожай. Овощ нужно сажать в солнечном месте и обеспечить ему правильное соседство. У начинающих огородников возникает вопрос, что нельзя сажать вместе с капустой, и мы попробуем она него ответить.

На YouTube-канале Хитсад Тв блогер рассказала, как правильно сажать капусту, какими должны быть ее соседи из других овощей, и что не рекомендуется сажать рядом с ней.

Что нужно при посадке капусты знать и понимать

Хорошие и плохие соседи для капусты

Как известно, на будущий урожай капусты как положительно, так и отрицательно влияют разные растения.

Хорошо соседствовать с капустой будут картофель, огурец, свекла, горох, лук, чеснок, сельдерей и укроп.

Плохие соседи – томат, фасоль и петрушка. Рядом с белокачанной лучше не сажать цветную капусту.

Лучшим соседом для капусты называют бархатцы. Они пугают вредителей.

Смотрите видео о том, что нельзя сажать рядом с капустой:

После каких растений не надо сажать капусту

Нельзя сажать капусту на грунте, где раньше росла горчица. Это растения одного семейства, поэтому у них много одинаковых болезней и вредителей.

Лучше всего сажать капусту там, где росли картофель, тыквенные, горох и лук.

Также капусту нельзя сажать там, где росла садовая земляника, близко к клубнике ее тоже сажать нельзя.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

капуста интересные новости
Реклама

Главное за день

2 градуса тепла, бешеный ветер и дожди: в Украине будет самый холодный день месяца

2 градуса тепла, бешеный ветер и дожди: в Украине будет самый холодный день месяца

19:41 Синоптик
"Уничтожены и на ремонте": в ГУР рассказали, сколько истребителей осталось в России

"Уничтожены и на ремонте": в ГУР рассказали, сколько истребителей осталось в России

17:15 Украина
Макрон давит на Байдена и Шольца: в WSJ раскрыли их позицию по РФ

Макрон давит на Байдена и Шольца: в WSJ раскрыли их позицию по РФ

16:48 Политика
Все главные новости

Популярное

Семья стыдится Олега Газманова - сын путиниста отрекся от отца 37832

Семья стыдится Олега Газманова - сын путиниста отрекся от отца

Обрюзглого и старого Цекало подловили на фото с молодой женой 4346

Обрюзглого и старого Цекало подловили на фото с молодой женой

Почему в американских домах нет стиральных машин 4257

Почему в американских домах нет стиральных машин

Три смерти подряд: жена путиниста Певцова запустила себя и почти не выходит из дома 4208

Три смерти подряд: жена путиниста Певцова запустила себя и почти не выходит из дома

Последние новости

19:41

2 градуса тепла, бешеный ветер и дожди: в Украине будет самый холодный день месяца

19:10

Удар по производству "Шахедов", как кофейная чашка холодной воды в жаркий деньмнение

18:57

Кусай локти, Мурат: экс-жена Налчаджиоглу засветилась в "бикини мести"

18:53

"Война никого не обойдет": военный эмоционально высказался о мобилизации с 25 лет

18:46

Что нельзя сажать с капустой: простые, но очень нужные советы для дачниковВидео

Россия к лету в состоянии собрать силы и начать наступление на Киев – генерал РоманенкоРоссия к лету в состоянии собрать силы и начать наступление на Киев – генерал Романенко
18:43

Налог на авто: кто из украинцев и когда обязан его заплатить

18:39

"Усиленная оборона города": Синегубов рассказал об угрозе РФ "захватить Харьков"

18:19

Резко поменяли цены на основной элемент борщевого набора: что произошло

17:40

Кулеба сделал громкое заявление о Patriot для Украины

Реклама
17:32

"Нашли с синяками на голове и наркотиками": у путиниста Тимати траур

17:24

Жестокие бои под Марьинкой: открыт сбор на дроны для 206-го батальона войск ТРО

17:15

"Уничтожены и на ремонте": в ГУР рассказали, сколько истребителей осталось в России

16:48

Макрон давит на Байдена и Шольца: в WSJ раскрыли их позицию по РФ

16:46

Зеркальная дата 04.04.2024: что нельзя делать и как загадать желание

16:39

Населенные пункты "стерты": офицер раскрыл тактику РФ на "горячем" направлении

16:32

"Я не гордая": Маша Ефросинина назвала цену, за которую даст себя погладить

16:13

Зачем в церкви звонят колокола: их используют в 3 случаях

16:10

Даже на сообщения не отвечает: Виктория Смеюха из "НЕАНГЕЛОВ" родила первенца

15:57

Лилия Ребрик сменила имидж после рождения третьего ребенкаВидео

15:57

Зеленский жестко ответил на осуждение Запада на удары по российским НПЗ

Реклама
15:53

Объем 188 млн евро: Финляндия даст новый пакет военной помощи Украине

15:51

Важный, но забытый: для чего нужен "тайный" люк в стиральной машинеВидео

15:48

Астафьева набрала 10 килограмм и показала, что делает с ними

15:36

Что будет, если вас укусил клещ: какая опасность для жизни

15:29

Кто из украинцев может раньше времени уйти на пенсию: советы чиновников

15:17

РФ готовит новую волну мобилизации: Зеленский назвал дату и раскрыл цель Кремля

15:06

Три смерти подряд: жена путиниста Певцова запустила себя и почти не выходит из дома

14:45

В НАТО анонсировали новый формат помощи Украине: что он предусматривает

14:36

Известная светская журналистка назвала самую "зашкварную" украинскую звезду

14:17

"Провалий в Москве": появилась смешная пародия на скандальное интервью Повалий в РФ

14:05

Путин хочет насолить Западу: Виталий Кулик – о легализации "Талибана" РоссиейЭксклюзив

13:55

"Много штурмовых групп": украинские военные раскрыли тяжелую ситуацию под Херсоном

13:54

Она все знает: Ксения Собчак пообщалась с Максимом Галкиным - детали

13:42

Там "настоящий ад": войска РФ прорываются к стратегическому городу - офицер НГУ

12:47

"Загружено 50 ракет": Гуменюк предупредила о массированном обстреле "Калибрами"

12:46

Молодая жена престарелого Петросяна перешла на мат и послала россиян

12:45

Почему в американских домах нет стиральных машин

12:39

Мокрый снег и +6 градусов днем: синоптик назвала дату серьезного похолодания

12:38

"Угроза ракетных и бомбовых ударов": в ВСУ предупредили об атаке со стороны Беларуси

12:29

Как сохранить молодость с помощью одного продукта: диетолог дала совет

Реклама
12:22

Есть риск краха линии фронта: в Politico описали мрачную картину для Украины

12:16

Драматический исход для Украины и Хорватии - букмекеры про Евровидение-2024

12:11

Церковный праздник 4 апреля: что запрещено делать в день преподобного Иосифа

11:58

"Удар неизбежен": в ГУР рассказали, когда уничтожат Крымский мост

11:55

РФ нацелилась на захват одного крупного города: генерал оценил угрозу

11:41

Настоящий гений: красавец-сын Галкина и Пугачевой потряс способностями

11:23

Превратят во второй Мариуполь: генерал ВСУ оценил угрозу оккупации Харькова

11:20

Россия в марте запустила по Украине более 3 тысяч авиабомб и 400 ракет - Зеленский

11:16

Ветер будет сносить с ног: в ряде регионов Украины объявлено штормовое предупреждение

10:52

"РФ ищет новые возможности": генерал раскрыл планы наступления россиян на Киев и Харьков

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчине
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новости
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Гороскоп
Лунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять