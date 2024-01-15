Для одних - панацея, для других - запретный плод: чем полезна квашеная капуста

Квашеная капуста является отличным источником полезных веществ, но есть ее можно не всем.

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Чем полезна квашеная капуста / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Квашеная капуста — не только вкусное блюдо, но и настоящий кладезь полезных свойств. Давайте разберемся, кому особенно полезно включить ее в рацион, можно ли употреблять каждый день и кому стоит держаться подальше от квашеной капусты.

Кому полезно есть квашеную капусту?

Квашеная капуста является отличным источником пребиотиков, которые способствуют здоровью кишечника и поддерживают микрофлору. Это особенно важно для тех, кто сталкивается с проблемами пищеварения.

Кроме того, высокое содержание витамина C в квашеной капусте помогает укрепить иммунитет и защитить организм от вирусов и инфекций.

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Продукты, богатые клетчаткой, могут помочь стабилизировать уровень сахара в крови, что делает квашеную капусту хорошим выбором для людей с сахарным диабетом.

Можно ли каждый день есть квашеную капусту?

В большинстве случаев употребление квашеной капусты ежедневно является безопасным и полезным для здоровья, но, как и с любым продуктом, важно соблюдать меру. Избыток может привести к избыточному потреблению соли, что не рекомендуется для людей с проблемами давления.

Когда нельзя есть квашеную капусту?

Людям с высокой кислотностью желудка или язвенными заболеваниями следует умеренно употреблять квашеную капусту, чтобы избежать дополнительного раздражения слизистой оболочки.

Высокое содержание соли может быть нежелательным для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В таких случаях рекомендуется консультироваться с врачом относительно уровня потребления.

Большое количество соли в квашеной капусте может быть небезопасным для тех, у кого есть проблемы с почками.

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