Будут держаться от дома подальше: 4 необычных метода для отпугивания муравьев

Лето наступило, а это значит, что многие люди с нетерпением будут ждать солнечной погоды, но одна из худших проблем этого сезона - борьба с наплывом вредителей, таких как муравьи.
Муравьи появляются в теплое время года в поисках пищи и для основания новых колоний, поэтому важно убедиться, что они не попадут в ваш дом, поскольку могут быстро превратиться в инвазию.
К счастью, эксперт по чистоте Линси Кромби нашла необычный способ отпугивать муравьев этим летом.
В эфире программы "Сегодня утром" на телеканале ITV Линси рассказала, что простой детский мел - это один из самых простых и естественных способов предотвратить проникновение муравьев в ваш дом, сообщает Express.
"Если вы возьмете кусочек мела и нарисуете им линию, муравьи остановятся и развернутся. Они не пойдут через нее", - сказала она.
Мел содержит карбонат кальция, который может высушить экзоскелет муравья и сделать его пересечение неудобным или даже смертельно опасным.
Однако следует отметить, что метод с мелом может не сработать, если много муравьев пытаются пересечь участок, но он должен на некоторое время удержать муравьев подальше, если вы устраиваете пикник на свежем воздухе.
Вместо этого "замечательным" и более эффективным методом предотвращения проникновения муравьев в ваш дом является рассыпание талька у дверей, который работает как барьер, не позволяющий муравьям проникнуть внутрь.
"Что вы делаете с тальком, так это создаете гору, поэтому положите его под плинтусы, вдавите его прямо туда, и это остановит их, поскольку они не смогут вытолкнуть тальк наружу. Поэтому там, где они появляются, нанесите тальк толстым слоем, чтобы он служил барьером", - сказала Линси.
Тальк имеет такую же способность к высыханию, как и мел, но работает гораздо лучше, поскольку он невероятно затрудняет передвижение муравьев, а также закупоривает их дыхательные пути - крошечные отверстия, через которые они дышат.
Тальк - один из лучших естественных и нетоксичных способов отпугнуть муравьев, но вы также можете усилить его действие, держа у двери горшок с листьями мяты, поскольку муравьи очень чувствительны к запахам.
"Если у вас большая проблема с муравьями, поставьте растительную мяту возле двери. Это остановит их от входа, поскольку они ненавидят запах мяты"", - добавила она.
Мята содержит ментол, который является естественным веществом, отпугивающим насекомых, и который сильно раздражает муравьев, но резкий запах мяты также нарушит феромонные тропы муравьев и сделает их навигацию более сложной.
Это значительно подавит муравьев и уменьшит вероятность того, что они будут питаться или гнездиться возле растения, поэтому вы сможете провести лето без стресса, не беспокоясь о муравьиной инвазии.
Если вы не хотите покупать растение мяты, вы также можете использовать ватные шарики с мятным маслом для достижения того же эффекта, но будьте осторожны, чтобы не использовать этот метод возле домашних животных, поскольку эфирные масла, как правило, не являются безопасными для использования возле кошек и собак.
"Вы также можете использовать ватные шарики, а затем просто провести ими по белому ПВХ вокруг дверей и окон. Опять же, они ненавидят запах - но он приятный, поэтому убедитесь, что в доме пахнет приятно, свежо и чисто", - резюмировала она.
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