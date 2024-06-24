Что посадить в июле: лунный посевной календарь на месяц

Несмотря на разгар лета, в июле в Украине продолжаются садово-огородные работы. Лунный календарь на июль 2024 расскажет вам, какие дни наиболее благоприятные для высадки растений, а когда лучше не выходить на огород и в сад.
Фазы Луны в июле 2024
Считается, что позиция Луны оказывает влияние на плодородие и рост растений. Наиболее благоприятными для работ в саду и огороде считаются дни, когда Луна находится в созвездиях Рака, Тельца, Рыб и Скорпиона. Самыми неблагоприятными днями считаются те, когда Луна находится в созвездиях Льва, Овна и Водолея.
- Убывающая луна 1, 2, 3, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 июля
- Новолуние 4, 5, 6, 7 июля
- Растущая луна 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 июля
- Полнолуние 20, 21, 22 июля
Благоприятные дни для посадки в июле 2024
Лук на зелень (перо), лук-севок — 2, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 29
Редис, редька, дайкон — 2, 10, 11, 20, 24, 25, 28, 29
Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) — 24, 25
Бахчевые — 2, 20, 28, 29
Лунный посевной календарь
Лунный посевной календарь помогает распланировать работу на огородном или садовом участке. Считается, что фазы луны влияют на рост и урожайность растений. Чтобы успешно справиться с огородными делами, следует пользоваться лунным календарем.
Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов в июле
Однолетние цветы — 3, 10, 11, 14
Двулетние и многолетние цветы — 3, 10, 11, 14
Луковичные и клубневые цветы — 3, 10, 11, 14
Комнатные растения — 3, 10, 11, 14
Благоприятные дни для садовых работ в июле
Пересадка и пикировка растений — 10, 11
Прополка и прореживание растений — 20
Внесение минеральных удобрений — 15, 16, 17, 20, 24, 25
Внесение органических удобрений — 15, 16, 17, 20, 24, 25
Обрезка веток и побегов — 9, 18, 19
Борьба с болезнями и вредителями — 2, 3, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 29
Прививка деревьев и кустарников — 9
Заготовка и укоренение черенков — 10, 11
Заготовка семенного материала — 10, 11
Рыхление, окучивание, перекопка, культивация и другие работы возле корневой системы растений — 20
Уборка урожая, сбор семян — 2, 28, 29
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