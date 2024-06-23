Осенью можно будет смаковать: что не поздно посадить в июле

Если засеять огород в июле, то в сентябре и октябре на вашем столе будет масса различной зелени и корнеплодов.

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Свеклу и лук-слизун можно посадить на огороде в июле / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Теплое время года - самый активный период для садоводов и огородников. И если вы думаете, что посевные работы заканчиваются весной, то ошибаетесь. На самом деле даже в июле на огороде очень много работы и есть культуры, которые можно смело посадить и обеспечить себе богатый урожай.

Ко второму месяцу лета постепенно освобождается территория на огороде - выкопан ранний картофель, убрана ранняя капуста, можно копать озимый чеснок. Если у вас земли достаточно, то можно посеять на эти участки сидераты, чтобы на следующий год засадить их новой культурой. Но если участок маленький, то лучше произвести посевы, которые принесут урожай еще в этом году. На Youtube-канале Procvetok рассказали, что не поздно посадить в июле.

К слову, если вы заметили, что на грядках начинает желтеть перо лука, это говорит о неблагоприятных условиях его произрастания, поэтому нужно срочно принимать меры. Читайте материал: У лука желтеют кончики: в чем причина и как не потерять урожай.

Что можно посадить в июле на огороде - Украина

Июль - это самое хорошее время для посева многолетних овощных культур. В частности, посадить можно щавель, ревень, спаржу, лук-слизун, ароматный лук-батун. Если эти культуры посадить в июле, уже следующей весной можно будет собирать урожай этих растений.

Также можно посеять петрушку. Первую зелень вы соберете в сентябре, а уже на следующий год самой ранней весной петрушка появится на вашем столе.

Что можно посадить в июле в конце июля? К таким растениям относится фенхель. Это очень ароматная трава, которая чем-то напоминает укроп. Если посеять фенхель в июле, он у вас никогда не вымерзнет, благополучно перезимует и на следующий год окрепнет.

В июле можно высевать корнеплоды, а именно - редис, столовую свеклу. Стоит учесть, что свекла, которая высевается в июле, не предназначена для зимнего хранения.

Пекинскую и цветную капусту также можно посадить в июле.

Июль - хорошая пора для посева различной зелени - кинзы, салата, шпината, рукколы.

Youtube-канал Procvetok Youtube-канал Procvetok - это канал для садоводов. Имеет более 2,2 млн подписчиков и 2,4 тыс. видео. На канале опытные специалисты-биологи рассказывают все о посадке, уходе, выращивании растений. Согласно рекоменадциям, можно научиться ухаживать за плодовыми деревьями и кустарниками, семенами, саженцами лиственных и хвойных пород декоративных растений.

В чем секрет июльских посадок

Июльские посевы имеют одну интересную особенность. Так как почва в это период часто бывает сухой, поэтому нельзя просто посеять семена в почву. Сначала землю нужно хорошенько пролить и внести различные удобрения, потому что подкормки в августе усваиваются растениями слабее. Отдавайте предпочтение минеральным удобрениям.

Смотрите видео - Что не поздно посадить в июле:

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