Народные средства от муравьев в доме: убойный лайфхак дает 100%-ный результат

Домашние муравья являются настоящей напастью, которая может привести к порче продуктов и предметов в доме. Это насекомое знакомо многим, как один из известнейших домашних вредителей.
Домовой муравей теплолюбив и любит селиться в тёмных, достаточно тёплых и влажных местах. Целые колонии вредителей можно найти в самых неожиданных уголках - простенках домов, в щелях в полу и фундаменте, в пространстве за обоями, в различных коробках и даже в складках одежды, вазах или бытовой технике.
- Чем отпугнуть домовых муравьев
- Что делать если в доме завелись муравьи
- Какое самое эффективное средство от муравьев
- Как избавиться от муравьев в квартире раз и навсегда
- Смотрите видео - как вывести домашних муравьев:
Чем отпугнуть домовых муравьев
Насекомые достаточно чувствительны к определенным запахам, что может помочь избавиться от них раз и навсегда. Стоит устроить очаги распространениях таких запахов в местах скопления вредителей.
В частности, домашних муравьев отпугивают запахи растений и трав:
- петрушки;
- чеснока;
- лавровых листьев;
- горчицы;
- чабреца;
- мелиссы;
- мяты;
- лимонной цедры;
- чеснока и острого перца.
Что делать если в доме завелись муравьи
Для борьбы с непрошенными гостями можно воспользоваться народной хитростью. Нужно подбросить рабочим муравьям отраву, замаскированную под лакомство. Насекомые принесут содержимое к себе в логово, где оно сможет уничтожить всех вредителей.
Издавна люди боролись с домовыми муравьями подручными средствами. Что может быть эффективным:
- сахар с содой;
- борные и дрожжевые шарики;
- цветы и травы.
Какое самое эффективное средство от муравьев
В борьбе с домашними муравьями высокую эффективность показывают специальные химические средства-инсектициды. Среди них - ловушки, гели, мелки, порошки.
Они работают за счет активных веществ, которые эффективны против муравьев. В частности, в них содержится большая концентрацию активных веществ. Среди них основное действующее вещество — лямбда-цигалотрин.
Как избавиться от муравьев в квартире раз и навсегда
Начиная борьбу с домовыми муравьями, стоит уничтожить их логово – гнездо. Оно может быть спрятано в самом неожиданном месте, поэтому запаситесь терпением. Не исключено, что в поисках гнезда придется передвигать предметы мебели и даже снимать плинтус. А после того, как гнездо будет обнаружено, можно залить его кипятком или раствором буры.
Смотрите видео - как вывести домашних муравьев:
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