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Народные средства от муравьев в доме: убойный лайфхак дает 100%-ный результат

Алексей Тесля
19 апреля 2024, 11:51
Как избавиться от муравьев в частном доме - чего боятся муравьи в домашних условиях.
муравей
Как бороться с муравьями народными средствами / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/cp17, скриншот

Домашние муравья являются настоящей напастью, которая может привести к порче продуктов и предметов в доме. Это насекомое знакомо многим, как один из известнейших домашних вредителей.

Домовой муравей теплолюбив и любит селиться в тёмных, достаточно тёплых и влажных местах. Целые колонии вредителей можно найти в самых неожиданных уголках - простенках домов, в щелях в полу и фундаменте, в пространстве за обоями, в различных коробках и даже в складках одежды, вазах или бытовой технике.

Чем отпугнуть домовых муравьев

Насекомые достаточно чувствительны к определенным запахам, что может помочь избавиться от них раз и навсегда. Стоит устроить очаги распространениях таких запахов в местах скопления вредителей.

В частности, домашних муравьев отпугивают запахи растений и трав:

  • петрушки;
  • чеснока;
  • лавровых листьев;
  • горчицы;
  • чабреца;
  • мелиссы;
  • мяты;
  • лимонной цедры;
  • чеснока и острого перца.

Что делать если в доме завелись муравьи

Для борьбы с непрошенными гостями можно воспользоваться народной хитростью. Нужно подбросить рабочим муравьям отраву, замаскированную под лакомство. Насекомые принесут содержимое к себе в логово, где оно сможет уничтожить всех вредителей.

Издавна люди боролись с домовыми муравьями подручными средствами. Что может быть эффективным:

  • сахар с содой;
  • борные и дрожжевые шарики;
  • цветы и травы.

Какое самое эффективное средство от муравьев

В борьбе с домашними муравьями высокую эффективность показывают специальные химические средства-инсектициды. Среди них - ловушки, гели, мелки, порошки.

Они работают за счет активных веществ, которые эффективны против муравьев. В частности, в них содержится большая концентрацию активных веществ. Среди них основное действующее вещество — лямбда-цигалотрин.

Как избавиться от муравьев в квартире раз и навсегда

Начиная борьбу с домовыми муравьями, стоит уничтожить их логово – гнездо. Оно может быть спрятано в самом неожиданном месте, поэтому запаситесь терпением. Не исключено, что в поисках гнезда придется передвигать предметы мебели и даже снимать плинтус. А после того, как гнездо будет обнаружено, можно залить его кипятком или раствором буры.

Смотрите видео - как вывести домашних муравьев:

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