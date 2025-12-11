СМИ опубликовали обновленный 'мирный план' Трампа - что получит Украина и РФ после войны

Обновленная версия американского мирного плана Дональда Трампа состоит из четырех документов и предлагает существенные территориальные и политические уступки.

СМИ опубликовали новую версию предложения США по миру / Коллаж: Главред, фото: White House, УНИАН

О чем говорится в материале ZN.UA:

Мирный план США состоит из четырех документов

Предусматривается создание демилитаризованной зоны и вывод украинских войск из Донецкой области

США будут блокировать вступление Украины в НАТО

Обновленная версия мирного плана президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине включает четыре отдельных документа. Один из них - соглашение между Украиной, Россией, США и европейскими странами, содержащее 20 пунктов. Это сокращенный и доработанный вариант предыдущего плана на 28 пунктов, который ранее подвергался критике из-за чрезмерных уступок России. Как сообщает ZN.UA, которое ознакомилось с переданным Вашингтоном Киеву "обновленным" предложением, из документа изъяли один из ключевых пророссийских пунктов - всеобщую амнистию за военные преступления.

Новый план включает следующие четыре документа:

многостороннее соглашение между Украиной, РФ, США и Европой (20 пунктов);

рамочные гарантии безопасности для Украины (3 пункта);

обязательства США по НАТО (4 пункта);

отдельное соглашение между Россией и США (12 пунктов).

"Этот пакет документов даже отдаленно не напоминает серьезные международные договоры - скорее "понятийку", набросанную на салфетке в маямском гольф-клубе в перерыве между раундами знакомой его авторам игры", - указывают журналисты.

Американский план окончания войны на 28 пунктов (первоначальная версия) / Инфографика: Главред

Территории

По данным СМИ, 20-пунктное соглашение, включенное в американский пакет предложений предусматривает признание подписантами контроля России над Крымом, а также над Луганской и Донецкой областями, с возможностью изменения их статуса только дипломатическим путем.

"Одно из нововведений в этом документе - уточнение размеров "нейтральной демилитаризованной буферной зоны" в Донецкой области - 30%. В "28 пунктах" говорилось о том, что эта зона будет "международно признана как территория, принадлежащая Российской Федерации". В новом документе этого пассажа уже нет. А речь идет о том, что украинские и российские войска будут размещены за административной границей и не будут входить в эту демилитаризованную зону", - говорится в плане.

Относительно Запорожской и Херсонской областей, документ, как и предыдущая версия, предлагает фактическое замораживание ситуации и закрепление действующей линии разграничения.

Также предполагается, что Россия должна оставить другие территории Украины, которые она оккупирует за пределами этих пяти регионов. После определения всех территориальных параметров обе стороны должны обязаться не нарушать достигнутые договоренности силовым путем.

При этом окончательные детали по территориям должны согласовать и принять президенты, но документ не уточняет, какие именно и в каком объеме.

ЗАЭС

Обновленный план также содержит положение о возобновлении работы Запорожской АЭС под управлением нового владельца - из США. Половину произведенной электроэнергии предлагается направлять Украине, тогда как дальнейшая судьба другой половины в тексте не раскрыта. В предыдущей версии плана эти 50% предполагалось отдавать России.

ЗАЭС / Инфографика: Главред

Вступление в НАТО

В материале указано, что в обновленных "20 пунктах" американского мирного плана упоминаются "гарантии безопасности" по образцу статьи 5 НАТО. Такие гарантии должны быть предоставлены подписантами документа, включая США, страны НАТО и Европу.

"Трамп в угоду России намерен навсегда лишить Украину шанса стать членом Альянса. Очевидно, предвидя сложные и, главное, длительные переговоры с европейскими союзниками, которые выступают сейчас на стороне Украины, в Вашингтоне решили рубануть с плеча и воспользоваться своим правом вето в Альянсе: в отдельном документе "мирного пакета" США уверяют, что НАТО больше не будет расширяться и не пригласит Украину стать его членом", - добавляют журналисты.

Эти положения также повторяются в первом пункте двустороннего соглашения США и России. Во втором пункте указано, что Вашингтон намерен "модерировать" переговоры между руководством РФ и НАТО, чтобы устранить все их претензии по безопасности. Цель этого диалога - создание условий для "деэскалации" и обеспечения "глобальной безопасности".

Вступление стран в НАТО / Инфографика: Главред

Кроме того, Соединенные Штаты будут выступать против размещения в Украине любых подразделений "войск НАТО".

Численность ВСУ

Относительно будущей численности украинской армии, в документе указано, что Украине разрешается иметь в мирное время 800 тысяч военнослужащих вместо ранее предлагаемых 600 тысяч.

Гарантии безопасности

В материале указано, что в обновленных "20 пунктах" американского мирного плана упоминаются "гарантии безопасности" по образцу статьи 5 НАТО. Такие гарантии должны быть предоставлены подписантами документа, включая США, странами НАТО и Европой.

"В остальном пункт о гарантиях почти дословно повторяет положения своего предшественника. Штаты намерены получить компенсацию за свои гарантии. Какую именно - не указано. Очевидно, цены еще не составили", - указывают авторы.

Соглашения по безопасности Украины / Инфографика: Главред

Что будет если Россия снова нападет на Украину

Предусмотрено, что в случае повторного вторжения России в Украину ответ будет не только военным, но и с возвращением всех отмененных санкций. Если же Украина совершит нападение на Россию, она теряет эти гарантии. То же касается и ударов по территории РФ.

Новым положением этого документа является то, что предложенные гарантии не исключают возможности заключения отдельных двусторонних соглашений о безопасности.

Один из трех пунктов этого раздела касается обязательств США на случай, если Россия снова нарушит "линию перемирия" и осуществит "значительную", "преднамеренную" и "длительную" атаку на Украину.

"Если нападение будет отвечать всем указанным выше требованиям, то президент Соединенных Штатов после немедленных консультаций с Украиной, НАТО и европейскими партнерами определит, какие меры необходимо принять для "восстановления безопасности". В предложенном документом перечне возможных воздействий на агрессора - применение вооруженных сил, привлечение разведки, помощь в логистике, экономические, дипломатические и другие действия, которые "лидер свободного мира" сочтет необходимыми. Также будет создан совместный механизм с НАТО и Украиной для оценки каждого заявленного нарушения со стороны России", - говорится в материале.

Документ предусматривает, что соглашение начнет действовать сразу после подписания и будет действовать десять лет, с возможностью продления с согласия всех сторон. Для надзора за выполнением договоренностей планируют создать совместную мониторинговую комиссию под руководством европейских партнеров и с участием США.

Вступление в ЕС

Соглашение также содержит положение о вступлении Украины в ЕС до 1 января 2027 года.

Вступление стран в ЕС / Инфографика: Главред

Выборы

Соединенные Штаты подчеркивают, что выборы в Украине должны пройти "как можно быстрее" после заключения соглашения, но уже без жесткого условия о 100 днях, как предлагалось в предыдущей версии.

Замороженные активы и восстановление Украины

В обновленной версии мирного плана США, как отмечают СМИ, речь идет осоздании США и Европой специального инвестиционного фонда объемом в 200 млрд долларов для восстановления Украины.

Что касается российских замороженных активов, то Вашингтон, как и раньше, предлагает их разморозить, а определенную часть этих средств направить на восстановление Украины. В то же время в документе содержится уточнение о необходимости дополнительных консультаций с европейскими партнерами по этому вопросу.

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинская сторона передала администрации президента США Дональда Трампа подробный ответ на последнюю версию американского мирного плана.

Тем временем Белый дом направил европейским партнерам пакет документов, в которых изложено видение США относительно послевоенного восстановления Украины и возможного возвращения России в мировую экономику. Как отмечает The Wall Street Journal, эти материалы являются частью действующих мирных наработок, они не обнародованы, но их содержание описали американские и европейские чиновники.

В то же время, по данным американского издания Axios, на президента Владимира Зеленского растет давление со стороны Вашингтона. Так, Соединенные Штаты настаивают, чтобы он согласился на значительные территориальные и другие уступки в рамках мирной инициативы, предложенной Дональдом Трампом.

Какова новая позиция США по войне - мнение эксперта

Как писал Главред, в новой стратегии нацбезопасности США Украина как государство вообще не фигурирует в документе. Единственное упоминание - формулировка "украинская война", причем именно в таком виде, а не как "российская война".

По его словам, это демонстрирует определенный мировоззренческий подход. В стратегии определяют не просто необходимость прекращения боевых действий, а завершение войны и нормализацию отношений с Россией. То есть главной стратегической целью является именно налаживание отношений с РФ, а остановка войны рассматривается как инструмент для этого. При этом способ, которым это должно быть достигнуто, администрацию США особо не интересует, ведь сам конфликт рассматривается как препятствие для возобновления сотрудничества с Россией в экономической сфере и сфере безопасности.

"Таким образом, Украину в принципе не видят как субъекта мировой политики. Документ фактически предполагает, что Украину следует как можно скорее и любой ценой заставить принять требования россиян, назвать это "мирным урегулированием", но фактически - капитуляцию. При этом к России не выдвигаются никаких требований - хотя этот вопрос уже скорее касается хода переговоров, а не самой стратегии, тогда как к уступкам заставляют именно Украину", - указывает он.

О персоне: Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

