В Британии снимут "Мастера и Маргариту": Джонни Депп сыграет главную роль

В Британии снимут "Мастера и Маргариту" / коллаж: Главред, фото: Википедия, instagram.com/johnnydepp

Кратко:

Съемки начнутся в конце 2026 года

Фильм будет создан в сотрудничестве с Tribune Pictures

Продюсерская компания американского актера Джонни Деппа IN.2 Film (Великобритания) планирует снять фильм по мотивам романа "Мастер и Маргарита" советского писателя Михаила Булгакова. Об этом сообщили на сайте Variety.

Лента анонсирована на Международном кинофестивале Красного моря в Саудовской Аравии. Съемки, вероятно, начнутся в конце 2026 года. Кто будет снимать фильм, пока не сообщают. Сам актер планирует сыграть в картине главную роль.

Стивен Дойтерс и Стивен Малит из IN.2 Film выступят продюсерами проекта. Фильм будет создан в сотрудничестве с Tribune Pictures.

В синопсисе отмечают, что фильм снимут в жанре фантастически-сатирической истории о любви, художественной свободе и вечной борьбе добра и зла. Кроме того, роман Булгакова в синопсисе назван "чрезвычайно актуальным". Отмечают, что он является "вечным напоминанием о силе искусства бросать вызов".

Издание отмечает, что лента станет еще одним этапом в возвращении Деппа в Голливуд после судебных процессов и перерыва в съемках.

О персоне: Джонни Депп Джон Кристофер (Джонни) Депп II — американский актер, кинорежиссер, музыкант, сценарист и продюсер. Наибольшую известность Джонни принесли роли в фильмах Тима Бертона, в таких известных картинах, как "Эдвард Руки-ножницы", "Сонная Лощина", "Чарли и шоколадная фабрика", "Эд Вуд", "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит" и "Алиса в Стране чудес", мультфильм "Труп невесты", а также образ капитана Джека Воробья в серии фильмов "Пираты Карибского моря", сообщает Википедия.

