В Британии снимут "Мастера и Маргариту": Джонни Депп сыграет главную роль

- Съемки начнутся в конце 2026 года
- Фильм будет создан в сотрудничестве с Tribune Pictures
Продюсерская компания американского актера Джонни Деппа IN.2 Film (Великобритания) планирует снять фильм по мотивам романа "Мастер и Маргарита" советского писателя Михаила Булгакова. Об этом сообщили на сайте Variety.
Лента анонсирована на Международном кинофестивале Красного моря в Саудовской Аравии. Съемки, вероятно, начнутся в конце 2026 года. Кто будет снимать фильм, пока не сообщают. Сам актер планирует сыграть в картине главную роль.
Стивен Дойтерс и Стивен Малит из IN.2 Film выступят продюсерами проекта. Фильм будет создан в сотрудничестве с Tribune Pictures.
В синопсисе отмечают, что фильм снимут в жанре фантастически-сатирической истории о любви, художественной свободе и вечной борьбе добра и зла. Кроме того, роман Булгакова в синопсисе назван "чрезвычайно актуальным". Отмечают, что он является "вечным напоминанием о силе искусства бросать вызов".
Издание отмечает, что лента станет еще одним этапом в возвращении Деппа в Голливуд после судебных процессов и перерыва в съемках.
