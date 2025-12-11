Прямо в тыл защитников: в ГПСУ заявили об опасной попытке проникновения оккупантов

Россияне хотели хитростью проникнуть в тыл Сил обороны Украины.

Украинские оборонцы вовремя обнаружили вражескую группу / Коллаж: Главред, фото: ГПСУ, скриншот с DeepState

Что сообщили в ГПСУ:

Оккупанты хотели проникнуть в тыл украинских защитников

Украинские пограничники идентифицировали россиян

Вражеская ДРГ была ликвидирована

Группа военнослужащих страны-агрессора России на Гуляйпольском направлении осуществила попытку проникновения в тыл украинских защитников. Об этом сообщили в ГПСУ.

Отмечается, что вчера, 10 декабря, оккупанты хотели прорваться к защитникам Украины хитростью: они переоделись в гражданскую одежду.

Чем закончилась попытка прорыва оккупантов

После того как оккупанты подошли к украинским позициям, они некоторое время просто наблюдали за нашими силами. А когда погода стала неблагоприятной, попытались обойти позиции и зайти в тыл.

"Однако маскировка не помогла: во время передвижения у них сработала радиостанция, которая идентифицировала лиц, как военнослужащих оккупационных войск", - говорится в сообщении.

В результате диверсионную группу в составе двух мужчин ликвидировали. Под гражданской одеждой у них увидели форму Вооруженных Сил РФ.

Какие риски для Запорожского направления создали оккупанты

Главред писал, что по сообщению спикера управления штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины Алексея Свинаренко, российские подразделения продолжают пытаться продвигаться малыми группами на Запорожском направлении, используя особенности местности и пытаясь обойти украинскую оборону.

Ситуация на этом участке фронта существенно отличается от Донецкого направления из-за большого количества открытых зон, что создает дополнительные риски. Сейчас наиболее уязвимым участком для города Запорожье остается район Гуляйполя.

Гуляйполе / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что оккупанты также пытались перерезать дорогу между Гуляйполем и Покровским Днепропетровской области. Однако на данный момент эти их продвижения остановлены.

Ранее сообщалось, что по данным аналитиков американского Института изучения войны, с начала 2025 года армия России захватила менее одного процента украинской территории.

Накануне также стало известно, что военнослужащие РФ массово госпитализируются, чтобы избежать боевых действий. Таких случаев стало больше на фоне слухов о переброске подразделений на Покровское направление.

Об источнике: Государственная пограничная служба Украины Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

