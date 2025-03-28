Можно ли жарить на оливковом масле: повара расставили все точки над "і"

Оливковое масло хорошо подходит для приготовления горячих блюд, если не перегревать его.

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Оливковое масло обладает множеством полезных свойств / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Можно ли готовить на оливковом масле

Какая польза оливкового масла

Никому не секрет, что оливковое масло справедливо считают одним из самых полезных в мире, поскольку содержит мононенасыщенные жиры, витамины Е и К, а также мощные антиоксиданты. Некоторые хозяйки добавляют его только в салаты, а другие - готовят на нем чуть ли не каждый день. Главред выяснил, можно ли жарить на оливковом масле.

Портал Pixelinform пишет, что подсолнечное масло начинает дымить при нагревании до 225 °C, а оливковое до 200 °C. Однако важно, отметить, что на таких высоких температурах почти никто не готовит.

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Напомним, продукты начинают жариться, когда температура поверхности достигает 140-165 градусов. Чтобы пожарить мясо, нужно немного повысить градус до отметки 160-180. Поэтому если вы готовите на среднем огне, то жарить на оливковом масле вполне безопасно.

Специалисты убеждены, что решающую роль играет качество продукта, ведь качественное масло первого отжима содержит насыщенные жиры, которые сохраняют его устойчивость даже при длительном подогреве.

Кроме того, масло содержит много полифенолов - природных антиоксидантов, которые снижают воспаление и способствуют здоровью сердца и сосудов. Оно сохраняет свои полезные свойства даже во время тушения или легкой жарки, а иногда даже помогает сохранять витамины в продуктах.

Таким образом оливковое масло прекрасно подходит для приготовления горячих блюд, если не перегревать его до экстремальных температур. Главное - выбирать качественный продукт.

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