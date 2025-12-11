Укр
Можно ли перевозить елку в киевском метро: в подземке дали ответ

Виталий Кирсанов
11 декабря 2025, 19:36
В метрополитене отмечают, что прежде всего нужно учитывать высоту и общие габариты дерева.
Кратко:

  • Елки высотой до 1, 5 метров можно провозить без дополнительной оплаты
  • Если дерево достигает от 150 до 220 сантиметров, пассажиру придется оплатить стоимость одного отдельного билета
  • Елки превышающие 220 сантиметров в метро перевозить запрещено

В метрополитене Киева разрешено перевозить рождественские елки, однако за некоторые деревья придется внести дополнительную плату и обеспечить упаковку. О том, как безопасно транспортировать новогоднюю елку в подземке, рассказали в столичном метрополитене.

В метрополитене отмечают, что прежде всего нужно учитывать высоту и общие габариты дерева.

Елки высотой до полутора метров можно провозить без дополнительной оплаты. Если дерево достигает от 150 до 220 сантиметров, пассажиру придется оплатить стоимость одного отдельного билета, то есть 8 грн.

А вот новогодние деревья, превышающие 220 сантиметров, в метро перевозить запрещено. Они представляют угрозу безопасности и создают препятствия для движения пассажиров.

Отдельное требование касается упаковки. Работники станций имеют право не допускать к поездке пассажиров с неупакованными елками, поскольку открытые ветви могут травмировать людей или зацепиться за элементы эскалатора. Поэтому дерево следует обязательно зафиксировать и надежно стянуть.

Для этого подойдет специальная сетка, полиэтиленовая или стрейч-пленка, крепкий шпагат или веревка, картонная коробка или другие материалы, которые позволяют собрать ветви и плотно обернуть ствол.

В метрополитене обращают внимание, что требование упаковки распространяется не только на большие деревца. Даже небольшие украшающие елки или отдельные ветви также должны быть должным образом обернуты.

Покупка новогодней ёлки - одно из самых ожидаемых событий сезона. Несмотря на то, что это очень увлекательное семейное мероприятие, ежегодно разгораются жаркие споры о том, какую ёлку купить - благородную пихту, голубую ель или традиционную сосну. Главред разобрался, какую елку лучше купить на Новый год 2026.

Также Главред писал, где никогда не следует ставить рождественскую елку. Чтобы дерево простояло долго, при выборе места для его установки нужно учесть несколько важных моментов.

Каждый хочет, чтобы новогодняя ёлка как можно дольше выглядела красиво. Однако сохранить живую ёлку здоровой может быть непросто. Один из ключевых факторов -достаточное количество воды. Существует множество рецептов идеальной воды для ёлки. Эксперты рассказали, какие добавки лучше, а каких следует избегать?

Что известно о киевском метрополитене

Киевский метрополитен - скоростная внеуличная, преимущественно подземная, транспортная система Киева. Действуют три линии, эксплуатационная длина которых составляет 69,648 км, 52 станции с тремя подземными узлами пересадки в центре города. Все линии электрифицированы постоянным напряжением 825 В, на них работают 5-вагонные электропоезда длиной примерно 100 м. Метрополитен открыт для пассажиров ежедневно с 05:30 до 23:00, и круглосуточно функционирует как укрытие во время воздушной тревоги, пишет Википедия.

