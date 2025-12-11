Теракт в Киеве: в результате взрывов погиб боец НГУ, ранены полицейские

СБУ квалифицирует как террористический акт взрывы в Дарницком районе Киева.

Главное:

В Киеве прогремели два взрыва в Дарницком райне

В результате теракта погиб боец НГУ, раненые полицейские и еще один нацгвардеец

В результате взрыва в Дарницком районе Киева в четверг днем погиб один из военнослужащих Национальной гвардии, пострадали еще один нацгвардеец и охранник площадки.

Позднее, при втором взрыве, пострадали двое полицейских, сообщает прокуратура Киева.

"Первый взрыв произошел, когда двое нацгвардейцев осуществляли патрулирование территории, в результате чего один из них погиб. Еще один нацгвардеец и охранник площадки пострадали", - говорится в сообщении.

Второй взрыв, согласно сообщению, прогремел в тот момент, когда на месте уже работали работники полиции и медики, прибывшие на вызов. "Пострадали двое сотрудников полиции", - отмечают в прокуратуре.

Взрывы в Киеве: что говорят в СБУ

Служба безопасности Украины квалифицирует как террористический акт взрывы в четверг днем в Дарницком районе Киева, в результате которых один человек погиб, а еще трое получили ранения различной степени тяжести.

"По предварительным данным следствия, два взрыва прогремели около 15:00. Предварительно установлено, что сработало самодельное взрывное устройство. В результате этого погиб один человек, еще три человека получили травмы различной степени тяжести", - сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе СБУ.

Служба безопасности совместно с Национальной полицией проводит соответствующие следственные действия для установления всех обстоятельств взрывов и лиц, причастных к ним.

"Досудебное расследование продолжается по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, приведший к гибели человека)", - отметили в ведомстве.

Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура.

Ранее сообщалось о том, что в Софиевской Борщаговке под Киевом произошла стрельба. В результате этого погибли два человека - мужчина и женщина.

Напомним, что ранее появились подробности стрельбы под Киевом. Правоохранители проводят спецоперацию по задержанию нападавшего.

Как ранее сообщал Главред, в Киеве на АЗС расстреляли мужчину. В результате проведенных первоочередных мероприятий спецназ полиции Киева разыскал и задержал подозреваемого.

Об источнике: СБУ Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

