Почему ёлка осыпается через неделю: названо самое опасное место для новогодней красавицы

Анна Ярославская
27 ноября 2025, 11:50
Эксперты рассказали, где поставить ёлку, чтобы она стояла до весны.
Как сохранить ёлку пушистой и ароматной надолго: важные правила / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Куда нельзя ставить елку
  • Сколько литров воды должно быть в подставке для елки
  • Что нужно делать, если дерево не "пьет"

Каждый, кто нашел идеальную ёлку на зимние праздники, хочет наслаждаться её вечнозелёной красотой и свежим ароматом как можно дольше. Чтобы дерево простояло долго, при выборе места для его установки нужно учесть несколько важных моментов.

Своими советами с изданием Martha Stewart поделились специалисты по садоводству и лесоводству.

Если вам интересно, как правильно подсчитать размер гирлянды, читайте материал: Сколько метров гирлянды нужно на Новый год: как подсчитать размер для ёлки, камина и лестницы.

Где никогда не следует ставить рождественскую елку

Рождественские ёлки часто размещают возле камина, чтобы дополнить атмосферу праздника и уюта. Однако эксперты утверждают, что размещение дерева ​​рядом с источником тепла — камином, вентиляционным отверстием обогревателя или окном, через которое проникают прямые солнечные лучи — одно из самых неблагоприятных мест в доме. Ветки в таких местах могут быстро высохнуть. Кроме того, повышается риск пожара во время праздников.

Размещение елки в прохладном месте имеет решающее значение для сохранения ее свежести длительное время и обеспечения безопасности вашего дома.

В то же время когда рождественская ёлка стоит у камина, обогревателя или под прямыми солнечными лучами, увеличивается потеря воды через испарение, что приводит к высыханию дерева.

По мере высыхания дерево теряет способность впитывать воду стволом и хвоей. В результате ёлка начинает высыхать и сбрасывать иголки, создавая огромный беспорядок, который приходится убирать пылесосом. Из-за сухости ёлка также становится пожароопасной.

Куда ставить елку на Новый год

Идеальное место для ёлки ​​— прохладное место вдали от вентиляционных отверстий, радиаторов, каминов и ярких окон, выходящих на юг.

В целях безопасности и эстетики поместите новогоднюю красавицу возле внутренней стены и поддерживайте в помещении температуру от 15 до 19 градусов Цельсия, чтобы замедлить процесс высыхания и обеспечить растению благоприятные условия.

Избегайте размещения елки в местах, где мало место и ограничено движение.

Как сохранить дерево свежим как можно дольше

После того, как вы принесли ёлку домой, срежьте немного от основания, прежде чем поставить её в подставку с водой. Это улучшит способность ствола дерева впитывать влагу.

Ежедневно проверяйте уровень воды, чтобы убедиться, что дерево пьёт. Дерево высотой в 2,5 метра может поглощать до четырех литров воды в день.

Если вы заметили, что дерево не пьёт, сделайте ещё один свежий срез, чтобы обнажить проводящую ткань под корой.

Не добавляйте в воду никаких химикатов — для увлажнения дерева лучше всего подходит обычная водопроводная вода.

Такие добавки как аспирин, сахар, консерванты для цветов или газировка не приносят никакой пользы. Добавление сахара может способствовать росту плесени и бактерий, а также засорить пути, по которым вода и питательные вещества поступают от пня к ветвям и иголкам дерева.

Периодически опрыскивайте дерево из пульверизатора для поддержания влажности. Это также предотвращает высыхание и опадение иголок.

Как писал Главред, покупка новогодней ёлки - одно из самых ожидаемых событий сезона. Несмотря на то, что это очень увлекательное семейное мероприятие, ежегодно разгораются жаркие споры о том, какую ёлку купить - благородную пихту, голубую ель или традиционную сосну. Детальнее читайте в материале: Какую ёлку выбрать на Новый год 2026: гид по хвойным красавицам.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Елка Новый год 2026
