Шишки - принесут богатство, а птицы - вести: какими игрушками стоит украсить елку

Каждая новогодняя игрушка на елке имеет свое особое значение.

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Как украсить елку на Новый год / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как правильно украсить елку на Новый год

Что символизируют новогодние игрушки

Елка является неизменным символом Рождества и Нового года. Она дарит каждому дому праздничное настроение и сказочную атмосферу. Главред узнал, как правильно украсить елку, чтобы в новом году успех и благополучие сопутствовали хозяевам дома.

Астролог Юлия Кузьменчук в своем Instagram рассказывает, что каждая новогодняя игрушка имеет символическое значение, которое может изменить энергетику вашего года.

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Например, ангел - символизирует помощь и поддержку небесных сил, защиту от злой энергии.

Птичка - это вестница, ее вешают, когда хотят время от времени получать добрые вести.

Шишки - считаются символом богатства и процветания, знаком надежды на счастливое будущее.

Если хотите много путешествовать в новом году, тогда следует обратить внимание на игрушки в форме самолетов или других транспортных средств. Также можно повесить фото со странами или местами, которые вы хотите посетить.

Что символизируют елочные игрушки - видео:

Сапожок - символизирует подарок, который кладут в чулок или ботинки. Хотите получить больше подарков, тогда это ваш символ.

Колокольчик - это традиционный защитный элемент, символ хороших новостей, выздоровления и исцеления.

Олень - символизирует выносливость, крепкое здоровье и долголетие! Добавляет сил!

Желудь вешают, чтобы привлечь здоровье и силу.

Конфеты и мандарины - символ счастья и процветания.

Кроме того, астролог рекомендует повесить китайские монеты и настоящие банкноты любого номинала, чтобы в следующем году привлечь финансовый успех.

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Почему на новогодние праздники ставят елку? Новогодняя елка - настоящее или искусственное украшенное дерево ели, пихты или сосны, используемое как главный атрибут праздника Нового года. Впервые появилась по инициативе советского партийного пропагандиста Павла Постышева в 1935 году как замена рождественской елке. Кроме стран бывшего СССР, обычай украшать деревья к Новому году также существует в некоторых странах бывшей Югославии, Турции, Китае и Вьетнаме, пишет Википедия.

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