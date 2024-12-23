Шишки - принесут богатство, а птицы - вести: какими игрушками стоит украсить елку

Вы узнаете:
- Как правильно украсить елку на Новый год
- Что символизируют новогодние игрушки
Елка является неизменным символом Рождества и Нового года. Она дарит каждому дому праздничное настроение и сказочную атмосферу. Главред узнал, как правильно украсить елку, чтобы в новом году успех и благополучие сопутствовали хозяевам дома.
Астролог Юлия Кузьменчук в своем Instagram рассказывает, что каждая новогодняя игрушка имеет символическое значение, которое может изменить энергетику вашего года.
Например, ангел - символизирует помощь и поддержку небесных сил, защиту от злой энергии.
Птичка - это вестница, ее вешают, когда хотят время от времени получать добрые вести.
Шишки - считаются символом богатства и процветания, знаком надежды на счастливое будущее.
Если хотите много путешествовать в новом году, тогда следует обратить внимание на игрушки в форме самолетов или других транспортных средств. Также можно повесить фото со странами или местами, которые вы хотите посетить.
Что символизируют елочные игрушки - видео:
Сапожок - символизирует подарок, который кладут в чулок или ботинки. Хотите получить больше подарков, тогда это ваш символ.
Колокольчик - это традиционный защитный элемент, символ хороших новостей, выздоровления и исцеления.
Олень - символизирует выносливость, крепкое здоровье и долголетие! Добавляет сил!
Желудь вешают, чтобы привлечь здоровье и силу.
Конфеты и мандарины - символ счастья и процветания.
Кроме того, астролог рекомендует повесить китайские монеты и настоящие банкноты любого номинала, чтобы в следующем году привлечь финансовый успех.
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Почему на новогодние праздники ставят елку?
Новогодняя елка - настоящее или искусственное украшенное дерево ели, пихты или сосны, используемое как главный атрибут праздника Нового года. Впервые появилась по инициативе советского партийного пропагандиста Павла Постышева в 1935 году как замена рождественской елке. Кроме стран бывшего СССР, обычай украшать деревья к Новому году также существует в некоторых странах бывшей Югославии, Турции, Китае и Вьетнаме, пишет Википедия.
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