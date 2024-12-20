Зачем отпаривать искусственную елку: гениальный лайфхак взорвал Сеть

Вы узнаете:
- Зачем отпаривать елку
- Как правильно отпарить елку, чтобы веточки распустились
До Нового года осталось меньше двух недель и именно сейчас многие достают из кладовки, или же покупают новые елки. Однако искусственные деревья часто выглядят не очень привлекательно.
Главред узнал, как улучшить внешний вид искусственной елки с помощью простого, но действенного лайфхака из TikTok. Украинский блогер Александра Чорий рассказала, что разрыхлить елку можно с помощью обычного отпаривателя.
Она рассказала, что под действием пара каждая иголочка распрямляется без лишних усилий и принимает красивую и естественную форму.
Смотрите видео, как отпаривать искусственную елку:
@s.chorij А вы знали для чего отпаривать елку? Я просто в шоке и жалею, что не знала этого раньше? #елочкалайфхак#отпариватель#christmas#christmastree♬ оригинальный звук - Чорий Александра
Однако важно заметить, что не все елки можно отпаривать. Как выяснилось в комментариях под видео блогера, для этого лайфхака подойдут только елки с длинными веточками.
Также комментаторы предположили, что подобный трюк с елкой можно сделать даже если у вас нет отпаривателя. Для этого достаточно взять кастрюлю с горячей водой и провести ею возле веточек.
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Кто такая Александра Чорний?
Александра Чорний - украинский блогер, рассказывающая о жизненных ситуациях, стиле и эстетике. Также Александра делится в своих соцсетях полезными лайфхаками. На ее страницу в Instagram подписаны более 93 тысяч пользователей, а в TikTok Чорний собрала 13-тысячную аудиторию.
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