Эксперты назвали самые надежные и худшие телефоны: результаты исследования

Анализ охватил 15 644 смартфона от 14 популярных брендов.

Решение о покупке нового смартфона для многих становится настоящим испытанием. Выбор огромный — от премиальных флагманов Apple и Samsung до доступных "думфонов". Но как понять, какой бренд прослужит дольше всего?

Ответ попытались дать эксперты организации "Which?", исследование которых опубликовал Daily Mail.

Что исследовали

Анализ охватил 15 644 смартфона от 14 популярных брендов — Apple, Samsung, Nokia, Huawei и других, купленных за последние 7 лет. Целью было выяснить, какие устройства реже ломаются и дольше остаются рабочими.

Результаты исследования

Наиболее надежные

OnePlus, Realme и Google — только у 11% смартфонов этих марок выявлялись неисправности спустя 6 лет.

— только у 11% смартфонов этих марок выявлялись неисправности спустя 6 лет. Эксперты особо выделили Realme как один из самых стабильных брендов на рынке.

Средний уровень надежности

Samsung — 13% неисправностей за 6 лет.

— 13% неисправностей за 6 лет. Apple (iPhone) — 15% неисправностей за тот же срок. Хотя эти бренды остаются лидерами по популярности, их долговечность оказалась не самой высокой.

Менее надежные

Sony и Huawei показали худшие результаты: количество неисправностей у их устройств оказалось выше среднего в долгосрочной перспективе.

В среднем только 8% смартфонов выходят из строя в течение первых трёх лет использования, поэтому большинство моделей всё же служат достаточно долго. Однако выбор бренда может сыграть ключевую роль, если вы рассчитываете пользоваться устройством 5–6 лет.

Эксперты советуют учитывать не только характеристики и цену, но и долгосрочную надежность смартфона, чтобы покупка была действительно выгодной.

