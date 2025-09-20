Людям массово продают бракованные новые iPhone 17: что с ними не так

Вы узнаете:
- Что не устраивает покупателей
- Какие модели "бракованные"
Покупатели новых моделей iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max в Китае сообщают о серьезной проблеме — смартфоны буквально в первые часы эксплуатации начинают царапаться и получать вмятины.
Как сообщает Bloomberg, в китайских соцсетях уже появилось множество фото с потертостями на только что приобретенных устройствах. Более того, аналогичные дефекты заметили даже на демонстрационных образцах в магазинах Apple в Гонконге и Шанхае.
Особенно сильно царапины проявились на темно-синих версиях iPhone 17 Pro и Pro Max. Кроме того, повреждения обнаружили и на моделях iPhone Air.
Ситуация вызывает особый резонанс, поскольку Apple презентовала линейку iPhone 17 как более устойчивую к внешним повреждениям благодаря возвращению к алюминиевому корпусу и обновленному защитному покрытию.
Компания Apple пока не дала официального комментария. Тем временем проблема стала одной из самых обсуждаемых тем в китайской соцсети Weibo.
Отметим, что это не первый случай претензий к качеству сборки iPhone. Ранее пользователи сталкивались с проблемами антенны в iPhone 4, "гнущимся" корпусом у iPhone 6 и легкими царапинами на iPhone 7.
Напомним, ранее Главред писал, что у новых iPhone 17 нашли серьезный недостаток. Несмотря на улучшения батареи и энергоэффективности, смартфоны Apple значительно уступают конкурентам в устойчивости к падениям.
Также мы писали, что аналитическая компания Counterpoint Research опубликовала рейтинг самых продаваемых смартфонов в мире за второй квартал 2025 года. Лидерами снова стали устройства Apple и Samsung, однако в десятку лучших удалось пробиться и бюджетной модели от Xiaomi.
