'Путин страдает от приступа дежавю': какое единственное решение Трампа повлияет на диктатора

Путин вряд ли испугается новых угроз Трампа вплоть до тех пор, пока президент США не подкрепит свои угрозы действиями.

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Лишь одно решение Трампа способно повлиять на диктатора РФ/ коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скрин YouTube

Основные тезисы из материала Sky News:

Маловероятно, что Путина испугают новые заявления Трампа, пока Трамп не подкрепит их действиями

Вместо страха Путин "будет страдать от приступа дежавю", потому что это уже не первые угрозы Трампа

Маловероятно что российского диктатора Владимира Путина испугают новые заявления президента США Дональда Трампа. Глава Кремля не будет воспринимать Трампа серьезно, пока тот не подтвердит свои угрозы действиями.

Об этом пишет Sky News, проанализировав, как именно Кремль может отреагировать на слова американского президента о том, что срок для страны-агрессора России на завершение ее войны против Украины сокращен с 50 дней до 10-12, и что в противном случае против РФ и ее партнеров будут введены новые пошлины.

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В материале издания отмечается, что Путин вместо страха "будет страдать от приступа дежавю". Автор статьи напомнил, что Трамп уже не один раз озвучивал жесткие высказывания в адрес России, однако дело не доходило до реальных шагов.

Кроме этого, автор материала отметил, что "Путин не любит ультиматумы".

"Они, как правило, имеют обратный эффект. Просто посмотрите, какой эффект произвел 50-дневный срок, установленный Трампом, - ноль", - отмечается в статье.

Автор обратил внимание, что, наоборот, Кремль и дальше продолжает быть приверженным достижению своих целей в войне против Украины, и страна-агрессор РФ не намерена идти на компромисс.

Пока Трамп не подтвердит свои слова действиями и не введет санкции из-за отсутствия прогресса в мирном урегулировании, российский диктатор Путин не изменит своих целей, подытожил автор статьи.

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, политолог, аналитик Королевского института объединенных служб (RUSI) Самуэл Рамани отметил, что Трамп потерял терпение - новый ультиматум разрушил стратегию Кремля в Украине.

Также ранее сообщалось, что Украине передадут новое высокоточное оружие - как это повлияет на ситуацию на фронте. Украинские военные получат 33 тыс. комплектов наведения с искусственным интеллектом. Такое оружие передадут в рамках контракта с Пентагоном на сумму 50 млн долл.

Напомним, у Зеленского спрогнозировали неожиданный результат ультиматума Трампа Путину. Михаил Подоляк спрогнозировал результаты нового дедлайна Дональда Трампа Владимиру Путину.

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Об источнике: Sky News Sky News — британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях света, где возможен приём канала (в том числе в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

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