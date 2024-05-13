'Человека уже мобилизуют': в ВР объяснили, как можно будет оспорить решение ТЦК

Будет введена упрощенная форма обращения ТЦК в суд, говорит Александр Федиенко.

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Александр Федиенко оценил положения нового закона о мобилизации / Колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, ua.depositphotos.com

О нововведениях после принятия нового закона о мобилизации рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

Он подчеркнул, что если представители ТЦК и СП внесли военнообязанного в базу уклонистов, и если во время проверки документов такого гражданина патрульные увидели его в базе, тогда его обязаны принудительно доставить в военкомат.

Вместе с тем он критически оценил возможности ТЦК по судебным искам относительно уклонистов.

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"Да никто этим не занимается. Вы понимаете — какой штат должен быть в ТЦК, чтобы формировать судебные иски… Если будут обращения в суд. Конечно, суды не будут с этим справляться", - уверен нардеп.

Вместе с тем он говорит, что в этом новом законе предусмотрено само решение суда без апелляции.

"Условно говоря, когда ТЦК обратится в суд, скорее всего, это будет какая-то упрощенная форма обращения — автоматизированная. И суд сразу будет принимать решение. Обжалование может быть потом, но человека уже мобилизуют", — добавил Федиенко.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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Напомним, ранее Верховная Рада проголосовала за закон о мобилизации. ВР Украины приняла во втором чтении скандальный законопроект о мобилизации. Решение поддержали 283 нардепа. В целом народные депутаты внесли 4294 поправок к предложенному правительством законопроекту о мобилизации.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон о мобилизации. Согласно действующему законодательству, новый закон вступит в силу через месяц после подписания главой государства. Закон вводит базовую военную подготовку и исключает срочную службу.

Закон о мобилизации официально опубликован в официальном издании Верховной Рады. Известно, что новый закон о мобилизации вступит в силу 17 мая 2024 года.

/ Инфографика: Главред

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