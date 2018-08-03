NASA готовится отказаться от российских "Союзов"

"Союз" летит к МКС.

В настоящее время экипажи астронавтов на МКС доставляют исключительно на российских "Союзах". Однако 2 августа NASA обнародовало план запуска двух американских пилотируемых кораблей частных компаний. Уже в 2019 году они грозят вытеснить российские космические корабли.

Так, в апреле 2019 года астронавтов в космос повезет корабль компании SpaceX Илона Маска, а в середине следующего года – американской компании Boeing, пишет DW.

Обе компании – и SpaceX, и Boeing – принимают участие в программе НАСА по созданию частных кораблей, которые предназначены для доставки астронавтов на МКС. На реализацию данной программы выделено 8 млрд долларов.

Ранее НАСА заказало у России ремонт и техническое обслуживание туалета в американском сегменте США Международной космической станции (МКС).

Напомним, в июне три члена экипажа МКС на спускаемой капсуле корабля "Союз МС-07" приземлились в казахстанской степи неподалеку от города Жезказган. На Землю вернулись российский космонавт Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи. Они провели на станции 168 дней.