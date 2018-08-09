Санкции космического масштаба: в России испугались, что меры США скажутся на их космических проектах

Новые санкции США ударят по космическим проектам РФ.

Новые антироссийские санкции США (которые в России уже назвали «драконовскими», а в самих США – «адскими») могут дарить по космическим проектам РФ.

Они призваны запретить поставки товаров двойного назначения в Россию. То есть речь идет о товарах, которые могут использоваться россиянами в космонавтике, энергетике, авиации и других областях.

Такие товары представляют большое значение для нацбезопасности. Например, к ним относятся электронные компоненты, калибровочное и измерительное оборудование для авионики, оборудование, связанное с обеспечением безопасности в гражданской авиации, пишет «Газета.Ru».

Читайте такжеНовые санкции США ставят под угрозу «Северный поток-2» и нефтяной бизнес России«Также вводятся санкции и на сотрудничество в космосе, но здесь мы где-то сотрудничаем, а где-то зависим. В этом смысле мы будем рассматривать каждую позицию отдельно», — отметили в Штатах.

К примеру, не должно подпасть под санкции сотрудничество с РФ в сфере пилотируемой космонавтике: в плане доставки астронавтов на МКС Вашингтон пока зависит от Москвы. При этом ранее сообщалось, что NASA готовится отказаться от российских «Союзов» для доставки космонавтов на МКС. Так, на апрель намечен первый пилотируемый полет корабля компании SpaceX, на середину 2019 года – аналогичный полет Boeing.

Речь может идти и о запрете поставок турбин в Россию. Такие ограничения были и раньше, после аннексии Крыма, однако такие поставки не запрещались полностью: в каждом случае разрешения на них рассматривались отдельно.

Напомним, в середине июля 2017 года Россия доставила в аннексированный Крым четыре газовые турбины, которые по внешнему виду напоминают оборудование производства немецкого концерна Siemens. В компании заявили, что имеют доказательства, что все четыре турбины, которые поставлялись для осуществления проекта на юге России, вместо этого незаконно попали в Крым.

Ранее сообщалось, что Россию наказали за поставки немецких турбин в Крым. ЕС расширил санкционный список. Как известно, в ЕС запретили фирмам вести бизнес-дела в Крыму после аннексии полуострова в 2014 году.