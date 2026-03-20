Реальная неожиданность: какими будут цены на яйца на Пасху

Сергей Кущ
20 марта 2026, 19:42
По словам эксперта, на рынок влияет не только спрос, но и предложение.
Какими будут цены на яйца на Пасху
Какими будут цены на яйца на Пасху

Перед Пасхой традиционно растет спрос на продукты, и особенно — на яйца. Это ежегодно влияет на рынок и вызывает рост цен. Однако в 2026 году ситуация может развиваться иначе.

Исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко в комментарии УНИАН отметил, что в этом году цены уже достигли максимума.

"На сегодняшний день отпускные цены птицефабрик достигли своих пиковых значений, на которые довольно сильно влияют покупательная способность и спрос населения. Поэтому мы не ожидаем их дальнейшего роста до Пасхи. Наоборот, за счет акционных предложений сетей потребители получат доступ к качественной продукции по приемлемым ценам", – подчеркнул эксперт.

Цены могут даже снизиться

По словам эксперта, на рынок влияет не только спрос, но и предложение.

Перед праздниками производители увеличивают объемы продукции, что стабилизирует ситуацию.

"Накануне пасхальных праздников из-за повышенного спроса на яйца увеличивается и предложение продукции от производителей. Это влияет на общую ситуацию на рынке и, соответственно, способствует снижению цен. Очевидно, что пиковые периоды подорожания уже пройдены", – отметил Карпенко.

Цены на продукты — последние новости

Как сообщал Главред, в Украине растет стоимость яиц – всего за месяц цены поднялись более чем на 3%. Но в годовом исчислении подорожание еще более ощутимо.

Также в украинских супермаркетах снова переписали цены на кисломолочный и твердый сыры. Цены на эти молочные продукты выросли по сравнению со среднемесячными показателями за предыдущий месяц.

Также в Украине подорожал чеснок. Он уже стоит более 145 гривен за килограмм, а молодой чеснок продают по 255,62 гривен за килограмм.

РФ предлагала США "сделку" по Украине и Ирану - что ответил Трамп

РФ предлагала США "сделку" по Украине и Ирану - что ответил Трамп

Будет мороз и пойдут дожди: неожиданный прогноз погоды

Будет мороз и пойдут дожди: неожиданный прогноз погоды

США не зря сняли санкции из РФ: Андрусив раскрыл задумку Трампа

США не зря сняли санкции из РФ: Андрусив раскрыл задумку Трампа

"Изнутри начинает ломаться": Пугачева встревожила своим состоянием

"Изнутри начинает ломаться": Пугачева встревожила своим состоянием

Отключения света станут более длительными и жесткими: когда и почему

Отключения света станут более длительными и жесткими: когда и почему

Гороскоп Таро на апрель 2026: Ракам - праздник, Львам - деньги, Девам - перемены

Гороскоп Таро на апрель 2026: Ракам - праздник, Львам - деньги, Девам - перемены

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дровосека за 21 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дровосека за 21 с

Гороскоп Таро на завтра 21 марта: Близнецам - ценить себя, Ракам - решения

Гороскоп Таро на завтра 21 марта: Близнецам - ценить себя, Ракам - решения

Последние новости

20:55

Важно успеть до теплоты: чем посыпать чеснок для роста головок

20:35

Даже ключи от квартиры: три знака зодиака, которым можно доверить все

20:06

Снег с дождем обрушится на Львовщину: синоптики предупредили о непогоде

19:44

РФ предлагала США "сделку" по Украине и Ирану - что ответил Трамп

19:42

Реальная неожиданность: какими будут цены на яйца на Пасху

Россияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций СШАРоссияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций США
19:42

Будет мороз и пойдут дожди: неожиданный прогноз погоды

19:10

Как удары по Ирану влияют на Россию и глобальную безопасность: Коваленко раскрыл подробностимнение

19:09

США не зря сняли санкции из РФ: Андрусив раскрыл задумку Трампа

18:31

Снижает физнагрузку: ВСУ начали испытания первых экзоскелетов на фронте

Реклама
18:27

Их исказили и вытеснили в СССР: о каких колоритных украинских словах идет речь

18:24

Выражение "сколько душе угодно" является ошибкой - как сказать на украинскомВидео

18:23

Короля подозревают в путешествиях во времени: что не так с его обувью

17:42

В ресторанах заметили скрытые сборы: клиенты начали проверять чекиВидео

17:37

Тепло не придет: какая погода ожидается в Тернопольской области на выходных

17:20

В Славянске объявили принудительную эвакуацию детей – детали

17:03

Доллар резко начал падать, евро взлетел: новый курс валют на 23 марта

16:37

Умер Чак Норрис: главные мемы и феномен актераФото

16:35

Исчезает с прилавков: в Украине дефицит популярного овоща, цены взлетели

16:34

ВСУ нанесли удар по важному объекту в РФ: подробности от Генштаба

16:24

Чак Норрис умер: семья актера сделала официальное заявление

Реклама
16:20

Кому 21 марта нужно молиться об исцелении: какой церковный праздник

16:16

Можно ли есть мясо во время Великого поста - священник рассказал всю правдуВидео

16:11

"Переживает за дочь": Киркоров дал смелое обещание Ани Лорак

16:05

На Марсе заметили "пирамиду" размером с египетскую: загадка разделила ученых

15:54

"По живому": Королеву экстренно прооперировали

15:38

Осторожно с банкоматами: туристка раскрыла опасную ошибкуВидео

15:33

В Житомирскую область возвращается тепло: какая температура ожидается в выходные

15:26

Меган Маркл показала редкое фото дочери Лилибет

15:14

Кто имеет преимущество на перекрестке: тест по ПДД ставит водителей в тупикВидео

14:51

Космический и мраморный эффект за копейки: чем покрасить яйца на ПасхуВидео

14:37

Мозговая трогательно поздравила старшую дочь и показала редкое фото с ней

14:33

Минус $16млн: ВСУ сбили вражеский вертолёт Ка-52 FPV-дроном - экипаж уничтоженФото

14:32

Накипь исчезнет за считанные минуты: что нужно налить в чайник вместо уксуса

14:27

Популярный артист признался в романе после скандального развода - детали

14:21

США просят о помощи на Ближнем Востоке: Зеленский озвучил позицию Украины

14:16

Закуска из свеклы, которую будут есть все: рецепт шикарного блюда на Пасху

13:36

"Россия не побеждает": Зеленский откровенно рассказал о ходе войны в Украине

13:17

"Всех загребли, и меня с ними": Могилевская оказалась в передряге

13:08

Притворился раненым: хитрый трюк кота ради угощения рассмешил хозяйкуВидео

12:59

Разочаруют урожаем и качеством клубней: какие сорта картофеля лучше не садить этой весной

Реклама
12:58

В России вспыхнули протесты: люди перекрыли дороги полиции, начались задержания

12:52

"Сердце остановилось": скончался Почетный Патриарх ПЦУ Филарет

12:36

Выглядит красиво, но есть подвох: какое дерево не стоит сажать в саду

12:34

Снег и заморозки до -3 градусов: Украину накроет мощный антициклон

12:21

Люди были поражены, узнав правду о джинсах: все дело в карманах

12:09

Путинистка Королева "спалила" Леонтьева в США — в каком он состоянии

12:05

Что на самом деле делает оберег, а что - талисман: объяснение эксперта

11:56

Резерв+ временно не будет работать: что нужно сделать украинцам

11:55

Кремль готовит диверсии в стране НАТО: в ЦПД предупредили о серьезной угрозе

11:55

Тепло исчезнет внезапно: украинцам сообщили о досрочном отключении отопления

