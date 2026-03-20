Реальная неожиданность: какими будут цены на яйца на Пасху

Какими будут цены на яйца на Пасху

Перед Пасхой традиционно растет спрос на продукты, и особенно — на яйца. Это ежегодно влияет на рынок и вызывает рост цен. Однако в 2026 году ситуация может развиваться иначе.

Исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко в комментарии УНИАН отметил, что в этом году цены уже достигли максимума.

"На сегодняшний день отпускные цены птицефабрик достигли своих пиковых значений, на которые довольно сильно влияют покупательная способность и спрос населения. Поэтому мы не ожидаем их дальнейшего роста до Пасхи. Наоборот, за счет акционных предложений сетей потребители получат доступ к качественной продукции по приемлемым ценам", – подчеркнул эксперт.

Цены могут даже снизиться

По словам эксперта, на рынок влияет не только спрос, но и предложение.

Перед праздниками производители увеличивают объемы продукции, что стабилизирует ситуацию.

"Накануне пасхальных праздников из-за повышенного спроса на яйца увеличивается и предложение продукции от производителей. Это влияет на общую ситуацию на рынке и, соответственно, способствует снижению цен. Очевидно, что пиковые периоды подорожания уже пройдены", – отметил Карпенко.

Как сообщал Главред, в Украине растет стоимость яиц – всего за месяц цены поднялись более чем на 3%. Но в годовом исчислении подорожание еще более ощутимо.

Также в украинских супермаркетах снова переписали цены на кисломолочный и твердый сыры. Цены на эти молочные продукты выросли по сравнению со среднемесячными показателями за предыдущий месяц.

Также в Украине подорожал чеснок. Он уже стоит более 145 гривен за килограмм, а молодой чеснок продают по 255,62 гривен за килограмм.

