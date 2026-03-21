Что нельзя делать дома в праздник 22 марта - приметы

Ангелина Подвысоцкая
21 марта 2026, 13:57
Что можно делать 22 марта. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от беды и болезней.
22 марта церковь почитает память святого священномученика Василия Анкирского. Как сообщает Главред, он был ревностным защитником постановлений Первого Никейского собора. Василий своей проповедью убеждал верующих держаться православной веры.

Из-за веры его неоднократно подвергали преследованиям. Однажды Василия даже отстранили от служения и подвергли притеснениям. Даже в изгнании он продолжал проповедовать.

Во время правления императора Юлиана Отступника Василия схватили и потребовали отречься от Христа, а также принести жертву языческим богам. Он отказался и даже мучения не смогли сломить его дух. После всех пыток Василия казнили, но даже перед смертью он молился.

Что можно делать 22 марта

  • В этот день нужно приготовить праздничную еду. Люди верили, что это принесет хорошее здоровье на весь год.
  • В этот день нужно пойти в храм. Там нужно помолиться о здоровье, счастье и гармонии в доме.
  • В этот день нужно зажечь огонь. Предки верили, что это привлечет благополучие.

Что нельзя делать 22 марта

1. Нельзя 22 марта заниматься тяжелой работой. Иначе можно притянуть к себе беды.

2. Нельзя 22 марта ссориться. Считается, что тогда конфликты затянутся на целый год.

3. Нельзя 22 марта лгать и хвастаться. Предки верили, что тогда к вам придут неприятности.

4. Нельзя 22 марта приносить предметы на могилу. Иначе к вам может прицепиться нечистая сила.

5. Нельзя 22 марта подметать пол и выносить мусор. Иначе вы можете потерять удачу и благополучие.

    Вас также заинтересует:

    Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

    Сразу на семи направлениях: россияне пошли в масштабное наступление, что известно

    Сворачивание операции против Ирана: Трамп назвал сроки и предупредил союзников

    Цены взлетели за одну ночь: сколько стоит бензин и дизтопливо 21 марта на АЗС

    Украинцы обязаны платить налог за свои квартиры: сколько придется отдать

    Важно успеть до теплоты: чем посыпать чеснок для роста головок

    Доллар резко начал падать, евро взлетел: новый курс валют на 23 марта

    Как у Фриске и Заворотнюк: онкобольная российская ведущая сделала признание

    Можно ли есть мясо во время Великого поста - священник рассказал всю правду

    Загадочный пакет из секонда "за копейки" обогатил девушку: что в нем было

    Сразу на семи направлениях: россияне пошли в масштабное наступление, что известно

    Популярный украинский актер сильно удивил суммой месячного заработка

    Урожай будет аж до октября: простой рецепт самой лучшей подкормки огурцовВидео

    Россияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций СШАРоссияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций США
    Усик зажег с бывшим соперником во Львове под украинские песни — деталиВидео

    Сворачивание операции против Ирана: Трамп назвал сроки и предупредил союзников

    Кот вернулся к семье спустя 5 лет: нашли там, где никто не искалВидео

    Просто убрать — недостаточно: как правильно подготовить зимние шины к хранениюВидео

    Не стало звезды "Баффи - истребительница вампиров"

    "Его не забудут": Сталлоне, Ван Дамм и другие легенды кино оплакивают Чака Норриса

    Правду не скажут: из чего на самом деле делают куриные наггетсы

    Пара ради шутки сделала ДНК-тест: какая тайна разрушила отношения

    Осторожно со словами: что никогда нельзя говорить Скорпионам

    Иглесиас и Курникова раскрыли пол и имя четвертного ребенка

    Цены взлетели за одну ночь: сколько стоит бензин и дизтопливо 21 марта на АЗС

    Ценопад на прилавках: один базовый продукт продают почти за бесценок

    Гороскоп Таро на завтра 22 марта: Овнам - отдых, Девам - планировать

    Украинцев предупредили об опасности: объявлен желтый уровень

    Китайский гороскоп на завтра, 22 марта: Тиграм - срывы, Крысам - страсть

    ВСУ почти выбили врага из Купянска, россияне набросились на Герасимова — ISW

    Какие овощи нельзя давать собакам и почему: что исключить из рациона

    "Не фантастические выплаты": после смерти брата-воина Бурмака сделала заявление

    Крупнейший налет дронов на РФ: взрывы раздавались даже в Москве, подробности

    Всё разрушено, есть погибшие: россияне нанесли удар по ЗапорожьюФото

    Почему дачники поливают огурцы уксусом: неожиданный эффект

    Одна область Украины почти полностью обесточена: задерживается множество поездов

    Выборы в Украине в 2026 году: СМИ раскрыли условия и сроки проведения

    Украине надо прекратить борьбу за вступление в НАТО: Андрусив объяснил причинумнение

    В Полтавскую область врывается новая волна потепления: когда изменится погода

    Как у Фриске и Заворотнюк: онкобольная российская ведущая сделала признание

    Получалось до 500 кг с сотки: какой хитрый способ посадки картофеля применяли в СССР

    Волнующий перелом недели: пять знаков зодиака сделают шаг в счастливое будущее

    Как сказать по-украински "притязательный": большинство ошибается

    Нарушение - штраф: что должно быть в машине у каждого украинца

    Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера с тыквой за 49 секунд

    Мощнейший шторм обрушился на страну: врезала 6-балльная буря

    Гороскоп Таро на апрель 2026: Козерогам - выбор, Водолеям - деньги, Рыбам - любовьВидео

    ВСУ могут контратаковать врага: эксперт назвал направление

    Гороскоп на завтра, 22 марта: Весам - счастье, Козерогам - тревога

    Вселенная выбрала их: трем знака зодиака будет невероятно везти с 23 марта

    Трамп променял НАТО на Путина и "уколол" Зеленского - журналистка

    Что будет с выплатами и убежищем: дипломаты решают судьбу украинцев в Европе

    Прощание с Патриархом Филаретом - стала известна дата и место похорон

    Кремль готовится к возможным бунтам после мирного соглашения с Украиной – Reuters

    Украинцы обязаны платить налог за свои квартиры: сколько придется отдать

    Четыре знака зодиака разорвут замкнутый круг проблем в любви - кто они

    Трамп назвал НАТО "бумажным тигром" без США, Кремль пытается ослабить Альянс изнутри

    Равноденствие изменит жизнь четырех знаков зодиака - кто среди счастливчиков

    Ограничения коснутся почти всех: график отключения света на 21 марта в Сумах

