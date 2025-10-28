Укр
"Две аварии случилось": Киркоров сделал неожиданное признание

Кристина Трохимчук
28 октября 2025, 11:31
Путинист Филипп Киркоров рассказал о своем тяжелом состоянии.
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров страдает от проблем со здоровьем / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Вы узнаете:

  • Что случилось с Филиппом Киркоровым
  • Кто спас путиниста

В 2025 году Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, получил две серьезные травмы, восстановление после которых все еще не окончено. По признанию путиниста росСМИ, он мог даже перестать нормально ходить, если бы не квалифицированный врач.

Киркоров рассказал, что две "аварии" значительно подкосили его здоровье. Больше всего пострадали ноги и рука артиста.

"После того, как я упал, у меня была достаточно серьезная травма. Доктор меня восстанавливает. Уже фактически восстановил. Он — не мануальный терапевт, а профессиональный врач, профессор, хирург... Вставляет, разминает... Две такие аварии у меня случились за этот год. Мне надо было восстановить колено, сустав. Доктор мне помог", — признался Киркоров.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров серьезно болен / фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Ситуацию для путиниста осложнила его тяжелая болезнь — сахарный диабет. Филиппу пришлось ограничить свою активность, что привело к значительному набору веса. На ситуацию обратил внимание и пластический хирург Тимур Хайдаров, который несколько лет назад кардинально преобразил Филиппа Киркорова. По его словам, певцу снова не помешали бы новые операции, и он даже готов провести их бесплатно. Однако сам артист не спешит соглашаться.

Киркоров признался, что из-за диабета любые раны заживают крайне медленно. Именно поэтому ожог на его руке долго не проходил. В связи с этим певец теперь боится повторять эксперименты с внешностью.

Ранее Главред сообщал, что Алла Пугачева назвала свой брак с Филиппом Киркоровым фиктивным, но с удовольствием жила на широкую ногу и тратила его деньги в казино. По словам продюсера, Пугачева тоже имела выгоду из этого фиктивного брака, а именно полное финансовое обеспечение.

Также российский певец Филипп Киркоров, который открыто поддерживает террористическое нападение РФ на Украину, признался в своей проблеме как отца двоих детей. Артист рассказал, как его методы воспитания негативно влияют на его отпрысков.

О персоне: Филипп Киркоров

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

22:01

Что будет, если человек случайно стал в гроб - ответ священникаВидео

21:54

"Там больше всего ударных сил": Зеленский раскрыл ситуацию в районе Покровска

21:27

Для Киева особая угроза - раскрыта новая стратегия России в войне, чего ждатьВидео

