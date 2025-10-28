Путинист Филипп Киркоров рассказал о своем тяжелом состоянии.

Филипп Киркоров страдает от проблем со здоровьем / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Что случилось с Филиппом Киркоровым

Кто спас путиниста

В 2025 году Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, получил две серьезные травмы, восстановление после которых все еще не окончено. По признанию путиниста росСМИ, он мог даже перестать нормально ходить, если бы не квалифицированный врач.

Киркоров рассказал, что две "аварии" значительно подкосили его здоровье. Больше всего пострадали ноги и рука артиста.

"После того, как я упал, у меня была достаточно серьезная травма. Доктор меня восстанавливает. Уже фактически восстановил. Он — не мануальный терапевт, а профессиональный врач, профессор, хирург... Вставляет, разминает... Две такие аварии у меня случились за этот год. Мне надо было восстановить колено, сустав. Доктор мне помог", — признался Киркоров.

Филипп Киркоров серьезно болен / фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Ситуацию для путиниста осложнила его тяжелая болезнь — сахарный диабет. Филиппу пришлось ограничить свою активность, что привело к значительному набору веса. На ситуацию обратил внимание и пластический хирург Тимур Хайдаров, который несколько лет назад кардинально преобразил Филиппа Киркорова. По его словам, певцу снова не помешали бы новые операции, и он даже готов провести их бесплатно. Однако сам артист не спешит соглашаться.

Киркоров признался, что из-за диабета любые раны заживают крайне медленно. Именно поэтому ожог на его руке долго не проходил. В связи с этим певец теперь боится повторять эксперименты с внешностью.

О персоне: Филипп Киркоров Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

