Путинист Киркоров признал свою ошибку как отца — что произошло с детьми

Кристина Трохимчук
20 октября 2025, 15:46
Филипп Киркоров рассказал о своей проблеме в воспитании детей.
Филипп Киркоров, Алла-Виктория
Алла-Виктория воспользовалась слабостью Филиппа Киркорова / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Вы узнаете:

  • Филипп Киркоров рассказал о воспитании детей
  • В чем путинист ошибся

Российский певец Филипп Киркоров, который открыто поддерживает террористическое нападение РФ на Украину, признался в своей проблеме как отца двоих детей. Артист рассказал росСМИ, как его методы воспитания негативно влияют на его отпрысков.

Путинист раскрыл, что его главным упущением в общении с детьми стала вседозволенность. Как уверяет Киркоров, он попросту не умеет запрещать что-то своим детям.

видео дня

"Я вообще человек, который не умеет запрещать. Но у меня дети такие хорошие, они сами знают, что можно, что нельзя. Прекрасно учатся в школе", — попытался оправдаться Филипп.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров понял ошибку в воспитании / фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Но как оказалось, дети уже поняли слабость отца и начали ее использовать в свою пользу. Особенно отличилась дочь Киркорова Алла-Виктория. Девушка открыла для себя страсть к брендовым вещам и начала разорять папин гардероб, а также просить дорогие подарки.

"Если еще год назад она отрицала высокие бренды, сейчас интересуется модной одеждой. Она часто ходит по моему гардеробу, берёт сумки и аксессуары, обязательно спрашивает перед этим. Никаких запретов — она сама всё знает и ценит. Недавно я ей подарил редкую сумку коллекции "Мураками" от Луи Виттон", — рассказал Киркоров

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров сделал дочери дорогой подарок / фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Филипп Киркоров — дети

Филипп Киркоров является отцом двоих детей — дочери Аллы-Виктории и сына Мартина, которых ему подарила суррогатная мать, чье имя певец держит в тайне. Девочку он назвал в честь своей бывшей супруги Аллы Пугачёвой, а сына — в честь деда. Артист не раз подчеркивал, что дети — его главная радость, и старается уделять им максимум внимания.

О персоне: Филипп Киркоров

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Мы приблизились к возможному окончанию войны - Зеленский

10:31

Жесткий геомагнитный шторм пойдет на спад: когда закончится магнитная буря

10:24

РФ била по Украине дронами и ракетами: есть "прилеты" и раненые, задерживаются поездаФото

