Путинист Киркоров признал свою ошибку как отца — что произошло с детьми

Вы узнаете:
- Филипп Киркоров рассказал о воспитании детей
- В чем путинист ошибся
Российский певец Филипп Киркоров, который открыто поддерживает террористическое нападение РФ на Украину, признался в своей проблеме как отца двоих детей. Артист рассказал росСМИ, как его методы воспитания негативно влияют на его отпрысков.
Путинист раскрыл, что его главным упущением в общении с детьми стала вседозволенность. Как уверяет Киркоров, он попросту не умеет запрещать что-то своим детям.
"Я вообще человек, который не умеет запрещать. Но у меня дети такие хорошие, они сами знают, что можно, что нельзя. Прекрасно учатся в школе", — попытался оправдаться Филипп.
Но как оказалось, дети уже поняли слабость отца и начали ее использовать в свою пользу. Особенно отличилась дочь Киркорова Алла-Виктория. Девушка открыла для себя страсть к брендовым вещам и начала разорять папин гардероб, а также просить дорогие подарки.
"Если еще год назад она отрицала высокие бренды, сейчас интересуется модной одеждой. Она часто ходит по моему гардеробу, берёт сумки и аксессуары, обязательно спрашивает перед этим. Никаких запретов — она сама всё знает и ценит. Недавно я ей подарил редкую сумку коллекции "Мураками" от Луи Виттон", — рассказал Киркоров
Филипп Киркоров — дети
Филипп Киркоров является отцом двоих детей — дочери Аллы-Виктории и сына Мартина, которых ему подарила суррогатная мать, чье имя певец держит в тайне. Девочку он назвал в честь своей бывшей супруги Аллы Пугачёвой, а сына — в честь деда. Артист не раз подчеркивал, что дети — его главная радость, и старается уделять им максимум внимания.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что российская певица Анастасия Стоцкая снова будоражит своих поклонников новыми фотографиями с дочкой. С каждым новым фото, подписчики певицы убеждаются, что дочь она таки родила от российского певца Филиппа Киркорова, настолько девочка похожа на него.
Также охранник концерта Ани Лорак, предавшей Украину и строящей свою карьеру в террористической РФ, подал в суд на певца Филиппа Киркорова, сообщают росСМИ. Мужчина по имени Александр Короткий требует от артиста два миллиона рублей.
Вас может заинтересовать:
- "Ходить, проверять, вычитывать": Виталий Козловский рассказал про ревность в браке
- "Выхаркивает последствия": актер-военный резко "проехался" по Цимбалюку
- "Новый этап в жизни": Елена Мозговая приняла трудное решение
О персоне: Филипп Киркоров
Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред