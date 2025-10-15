Филипп Киркоров решил подраться на концерте запроданки.

Филипп Киркоров дебоширил на концерте Ани Лорак / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Филипп Киркоров, Ани Лорак

Охранник концерта Ани Лорак, предавшей Украину и строящей свою карьеру в террористической РФ, подал в суд на певца Филиппа Киркорова, сообщают росСМИ. Мужчина по имени Александр Короткий требует от артиста два миллиона рублей компенсации и публичные извинения за то, что путинист решил силой пробиться за кулисы к запроданке Лорак.

Инцидент произошел во время одного из шоу певицы. По словам Короткого, Киркоров пытался провести своих знакомых за кулисы, однако охранник вежливо попросил подождать. Это, как утверждает мужчина, вывело Филиппа из себя — он резко оттолкнул его. Работник заявил, что путинист причинил ему физическую боль и моральные страдания.

Филипп Киркоров устроил скандал у Лорак / фото: instagram.com, Филипп Киркоров

После конфликта охранник обратился в полицию, но дело долго не получало хода. В итоге Короткий решил добиваться справедливости через суд.

По информации СМИ, Киркоров якобы предлагал уладить инцидент мирным путем и выплатить миллион рублей, однако охранник отказался, требуя удвоенную сумму и официальные извинения от певца.

Ани Лорак не отреагировала на поведение Киркорова / фото: instagram.com, Ани Лорак

Сама же Лорак не защитила своего работника от буйного российского коллеги, поэтому традиционно отмалчивается.

Раньше Главред сообщал, что популярная украинская певица Angela рассказала о финансовых реалиях музыкального рынка в Украине и сравнила их с зарубежными практиками. Певица заявила, что Лорак до сих пор может зарабатывать на украинцах.

Также запроданку Ани Лорак высмеяли после выхода ее нового клипа. На кадрах Лорак предстала в светлых джинсах, черном объемном худи, шапке и солнцезащитных очках, стоя у стены. Одна из поклонниц пошутила, что она снимала такие клипы в пятом классе.

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

