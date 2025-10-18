Папина дочь: Стоцкая показала новое фото дочки-копии Киркорова

Кратко:
- Как сейчас выглядит дочь Стоцкой
- На кого она похожа
Российская певица Анастасия Стоцкая, которая родом из Украины, но молчит о террористической войне в родной стране, снова будоражит своих поклонников новыми фотографиями дочкой.
С каждым новым фото, подписчики певицы убеждаются, что дочь она таки родила от российского певца Филиппа Киркорова, настолько девочка похожа на него.
Новое фото, которое певица опубликовала в социальной сети Instagram - очередное тому доказательство.
Стоцкую ни раз подозревали в том, что своих детей она родила от путиниста Киркорова. Настолько они на него похожи.
От кого дети Анастасии Стоцкой
Уже много лет ходят разговоры о том, что Анастасия Стоцкая родила сына Александра и дочь Веру от российского певца-путиниста Филиппа Киркорова. Многие поклонники утверждают, что дети, как две капли воды похожи на артиста, а не на родного отца.
Напомним, как сообщал Главред, недавно Анастасия Стоцкая опубликовала фото своей дочери Веры, которая учится играть на гитаре. Россияне сразу же заметили, насколько девочка похожа и на самого Киркорова и на его дочь. Фанаты певицы уже давно подшучивают над ней и повод у них действительно есть. Дети и правда очень похожи между собой.
А также путинист Филипп Киркоров раскрыл правду, что не расстается с Марго Овсянниковой из-за того, что увидел у ней талант и делает все, как и, в свое время, с Анастасией Стоцкой.
О персоне: Анастасия Стоцкая
Анастасия Стоцкая — украинская и российская певица и актриса, лауреат театральной премии "Золотая маска" за роль Флоренс Васси в мюзикле "Шахматы" (2022).
В оккупированные украинские города певица приезжала в 2018 году вместе с Александром Буйновым, горячо поддержавшим кремлевскую агрессию в отношении Украины, и Денисом Майдановым.
Артистка продолжает молчать о войне в Украине, однако всячески демонстрирует лояльность кремлевскому режиму.
