Папина дочь: Стоцкая показала новое фото дочки-копии Киркорова

Алена Кюпели
18 октября 2025, 13:10
Певица Анастасия Стоцкая показала, как сильно в свое время на нее повлиял роман с Киркоровым.
Анастасия Стоцкая
Анастасия Стоцкая показала дочку / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасия Стоцкая

Кратко:

  • Как сейчас выглядит дочь Стоцкой
  • На кого она похожа

Российская певица Анастасия Стоцкая, которая родом из Украины, но молчит о террористической войне в родной стране, снова будоражит своих поклонников новыми фотографиями дочкой.

С каждым новым фото, подписчики певицы убеждаются, что дочь она таки родила от российского певца Филиппа Киркорова, настолько девочка похожа на него.

Новое фото, которое певица опубликовала в социальной сети Instagram - очередное тому доказательство.

Дочь Стоцкой - очень похожа на Киркорова
Дочь Стоцкой - очень похожа на Киркорова / Фото Instagram/100tskaya

Стоцкую ни раз подозревали в том, что своих детей она родила от путиниста Киркорова. Настолько они на него похожи.

Дочь Стоцкой - очень похожа на Киркорова
Дочь Стоцкой - очень похожа на Киркорова / Фото Instagram/100tskaya

От кого дети Анастасии Стоцкой

Уже много лет ходят разговоры о том, что Анастасия Стоцкая родила сына Александра и дочь Веру от российского певца-путиниста Филиппа Киркорова. Многие поклонники утверждают, что дети, как две капли воды похожи на артиста, а не на родного отца.

Напомним, как сообщал Главред, недавно Анастасия Стоцкая опубликовала фото своей дочери Веры, которая учится играть на гитаре. Россияне сразу же заметили, насколько девочка похожа и на самого Киркорова и на его дочь. Фанаты певицы уже давно подшучивают над ней и повод у них действительно есть. Дети и правда очень похожи между собой.

А также путинист Филипп Киркоров раскрыл правду, что не расстается с Марго Овсянниковой из-за того, что увидел у ней талант и делает все, как и, в свое время, с Анастасией Стоцкой.

О персоне: Анастасия Стоцкая

Анастасия Стоцкая — украинская и российская певица и актриса, лауреат театральной премии "Золотая маска" за роль Флоренс Васси в мюзикле "Шахматы" (2022).
В оккупированные украинские города певица приезжала в 2018 году вместе с Александром Буйновым, горячо поддержавшим кремлевскую агрессию в отношении Украины, и Денисом Майдановым.
Артистка продолжает молчать о войне в Украине, однако всячески демонстрирует лояльность кремлевскому режиму.

Анастасия Стоцкая новости шоу бизнеса
