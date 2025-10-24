Алла Пугачева "обобрала мужа как липку" — что произошло

Муж Примадонны был в шоке от трат Аллы Пугачевой

Алла Пугачева жила за счет мужа / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева

Алла Пугачева разоряла собственного мужа

На что Примадонна тратила деньги

После сенсационного интервью российской певицы Аллы Пугачевой, которая поддерживает Украину после террористического вторжения в РФ, продолжают всплывать интересные факты из личной жизни Примадонны. Несмотря на то, что артистка назвала свой брак с Филиппом Киркоровым фиктивным, она с удовольствием жила на широкую ногу и тратила его деньги в казино. Про это рассказал росСМИ бывший продюсер Филиппа Киркорова Леонид Дзюник.

По словам продюсера, Пугачева тоже имела выгоду из этого фиктивного брака, а именно полное финансовое обеспечение. Более того, она могла спускать деньги путиниста в казино.

Алла Пугачева была в браке с Филиппом Киркоровым / фото: instagram.com, Максим Галкин

"Она жила более 10 лет за счет Филиппа Киркорова. У Аллы не было в тот момент концертов, она ничего не зарабатывала. Производство чипсов провальное, сидение в казино — все было на деньги мужа. Те 250 тысяч долларов, которые я принес на раскрутку Насти Стоцкой, ушли на нужды Аллы. Потом Филиппу пришлось эти деньги отдавать. Она обобрала его как липку", — заявил Дзюник.

Леонид также рассказал, что Пугачева очень не любила, когда Киркоров пытался на ней экономить.

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми / фото: instagram.com, Максим Галкин

"Когда я показал, сколько денег уходит на ее траты, он был в шоке. Когда Филипп отложил 100 тысяч долларов, был скандал", — сознался продюсер.

После таких признаний Леонид Дзюник оказался в больнице и обвинил в этом поклонников Примадонны. По его словам, неизвестные звонили и просили перестать "трепаться" о Примадонне, что якобы обострило его проблемы в сердцем.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

