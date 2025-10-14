Укр
Читать на украинском
"Ты всегда в моем сердце": Алла Пугачева рассказала о трагедии

Элина Чигис
14 октября 2025, 13:23
Валентину Юдашкину исполнилось бы 62 года.
Алла Пугачева
Алла Пугачева сделала новую публикацию / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева

Вы узнаете:

  • Алла Пугачева не забывает о Юдашкине
  • Что она написала о нем

Сегодня, 14 октября, российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает вторжение РФ в Украину, почтила память своего друга Валентина Юдашкина.

На своей странице в соцсетях Пугачева сделала публикацию с фотографией модельера и оставила короткую подпись к нему.

"Ты всегда в моем сердце", — написала Примадонна.

Алла Пугачева о Валентине Юдашкине
Алла Пугачева о Валентине Юдашкине / фото: скрин instagram.com, Алла Пугачева

Поклонники знаменитости не прошли мимо публикации и написали множество комментариев о знаменитости.

"В доброй памяти. Довелось в жизни познакомиться и пообщаться. Он просто шикарный";

"Светлая память Валентину. Спасибо за красоту";

"Уважение Алле, что прилетела на похороны к другу Юдашкину. А могла бы и не делать этого. Она показала, что дружба бывает на протяжении всей жизни и самого до конца. Тысячу раз браво! Уважение и аплодисменты стоя";

"Невероятный художник и кутюрье. Светлая память", - написали пользователи соцсети.

Также в соцсетях высказалась и вдова Юдашкина Марина Владимировна.

"Я смотрела, как ты полетел за своими мечтами, я дала тебе крылья, но я осталась позади. Ты ушел, и время ушло тоже, но я все еще жду у двери, что твои шаги коснутся пола, и тогда даже боль начнет утихать. Но моя любовь все еще одинока! С днем рождения, любимый", —написала вдова.

Вдова Юдашкина почтила его память
Вдова Юдашкина почтила его память / фото: скрин instagram.com, Марина Юдашкина

Болезнь Валентина Юдашкина

Валентин Юдашкин много лет боролся с онкозаболеванием: сначала с опухолью почки, а затем мозга. До последних дней модельер вел активный образ жизни и работал.

Алла Пугачева
Алла Пугачева / инфографика: Главред

Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, в России адвокат Александр Трещев подал иск в суд против певицы Аллы Пугачевой после ее интервью проекту "Скажи Гордеевой". По информации источника, с уехавшей из России певицы требуют взыскать 1,5 миллиарда рублей (около 750 миллионов грн) за восхваление первого президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева.

А также недавно Максим Галкин показал свежее фото со своей супругой Аллой Пугачевой. На фото пара выглядела очень счастливо: Максим улыбался, а Примадонна удивила своим свежим лицом.

О персоне: Алла Пугачева

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Алла Пугачева Валентин Юдашкин новости шоу бизнеса
