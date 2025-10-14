"Ты всегда в моем сердце": Алла Пугачева рассказала о трагедии

Вы узнаете:
- Алла Пугачева не забывает о Юдашкине
- Что она написала о нем
Сегодня, 14 октября, российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает вторжение РФ в Украину, почтила память своего друга Валентина Юдашкина.
На своей странице в соцсетях Пугачева сделала публикацию с фотографией модельера и оставила короткую подпись к нему.
"Ты всегда в моем сердце", — написала Примадонна.
Поклонники знаменитости не прошли мимо публикации и написали множество комментариев о знаменитости.
"В доброй памяти. Довелось в жизни познакомиться и пообщаться. Он просто шикарный";
"Светлая память Валентину. Спасибо за красоту";
"Уважение Алле, что прилетела на похороны к другу Юдашкину. А могла бы и не делать этого. Она показала, что дружба бывает на протяжении всей жизни и самого до конца. Тысячу раз браво! Уважение и аплодисменты стоя";
"Невероятный художник и кутюрье. Светлая память", - написали пользователи соцсети.
Также в соцсетях высказалась и вдова Юдашкина Марина Владимировна.
"Я смотрела, как ты полетел за своими мечтами, я дала тебе крылья, но я осталась позади. Ты ушел, и время ушло тоже, но я все еще жду у двери, что твои шаги коснутся пола, и тогда даже боль начнет утихать. Но моя любовь все еще одинока! С днем рождения, любимый", —написала вдова.
Болезнь Валентина Юдашкина
Валентин Юдашкин много лет боролся с онкозаболеванием: сначала с опухолью почки, а затем мозга. До последних дней модельер вел активный образ жизни и работал.
Алла Пугачева - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, в России адвокат Александр Трещев подал иск в суд против певицы Аллы Пугачевой после ее интервью проекту "Скажи Гордеевой". По информации источника, с уехавшей из России певицы требуют взыскать 1,5 миллиарда рублей (около 750 миллионов грн) за восхваление первого президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева.
А также недавно Максим Галкин показал свежее фото со своей супругой Аллой Пугачевой. На фото пара выглядела очень счастливо: Максим улыбался, а Примадонна удивила своим свежим лицом.
О персоне: Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
