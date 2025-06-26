Как правильно сказать на украинском "беруші": языковед поразила ответом

Языковед объяснила, какую ошибку лучше не делать.

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Как заменить слово "беруші" / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Вы узнаете:

Откуда происходит слово "беруші"

Как лучше заменить "беруші"

Люди иногда годами употребляют слова, думая, что они являются украинскими. В результате, только в сознательном возрасте им становится известно об ошибке. Так произошло и с украинским языковедом Алиной Острожской.

Выяснилось, что ей в течение долгого времени не нравилось слово "беруші". В TikTok языковед рассказала, что на самом деле оно не является украинским.

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Слово "беруші" - это сокращение из русского языка "берегите уши". Острожская привела примеры украинских соответствий, которые предложил языковед Александр Пономарив.

По ее словам, вместо "беруші" можно говорить "затичка для вуха", или же "вушка затичка". Кроме этого в народе есть интересные соответствия, такие как "глушаки" или "знешумники".

Смотрите видео, почему не стоит употреблять слово "беруші":

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Кто такая Алина Острожская? Алина Острожская - блогер и языковед, которая в TikTok через смешные скетчи, учебные рубрики о НМТ и "языковые покручи" активно популяризирует и защищает культуру украинского языка. На ее страницу в TikTok подписаны более 26 тысяч пользователей.

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